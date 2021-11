“La vostra EVA”, Miriam Leone regala aperture sensazionali: il davanzale è completamente esposto – FOTO

Miriam Leone, l’annuncio che i suoi fan stavano aspettando è finalmente arrivato: l’attrice, come al solito, è riuscita a catturare le attenzioni di tutti

C’era grande attesa nei confronti di “Diabolik”, il film diretto dai Manetti Bros che vede Luca Marinelli e Miriam Leone nel ruolo di protagonisti. L’ex Miss Italia, che vestirà i panni della sensualissima Eva Kant, ha creato molta suspense rispetto a questo prodotto cinematografico che la coinvolge in prima persona. Tramite i social, la Leone non manca di tenere aggiornati i fan in merito a tutto ciò che concerne la promozione del film. Proprio di recente, Miriam ha comunicato ai fan la notizia che molti stavano attendendo, e lo ha fatto scegliendo una mise davvero da capogiro.

Miriam Leone, l’annuncio mette k.o. i fan: il davanzale è completamente esposto – FOTO

È ufficialmente terminata l’attesa nei confronti di “Diabolik“. Come annunciato da Miriam Leone mediante l’ultimo post pubblicato sui social, la pellicola verrà distribuita al cinema a partire dal prossimo 16 dicembre. L’ex Miss Italia, impaziente di scoprire i pareri del pubblico rispetto al film diretto dai Manetti Bros, ha condiviso il poster promozionale che ritrae la mitica eroina dei fumetti.

“Ecco il character poster di Eva Kant… Ora io non vi sto a dire l’emozione, ma questa è davvero una produzione Italiana super bomba!“: questo l’annuncio dell’attrice, che sembra davvero entusiasta del lavoro effettuato in coppia con Luca Marinelli. “Il 16 dicembre si avvicina… La vostra EVA“, ha proseguito Miriam, incapace di contenere l’eccitazione.

Stando a quello che si evince dal poster, l’ex Miss Italia è a dir poco stupefacente nei panni della compagna di Diabolik. L’abito lungo, in cui il nero è predominante, regala un’apertura sensazionale proprio sul “lato A”, accentuando il davanzale mozzafiato della modella siciliana. Per Miriam, gli apprezzamenti si sprecano.

“Meraviglia“, “Vorresti uscire con me?“, “Quanto sei bella“: i followers, nel complimentarsi, non si sono ovviamente trattenuti. La bellezza di Miriam, d’altronde, è decisamente degna degli elogi apparsi su Instagram.