La favolosa influencer italiana Miryea Stabile ha pubblicato una doppietta di foto spaziali: ammirarla è una gioia per gli occhi dei fan!

La bellissima “ex Pupa” (del programma televisivo ‘La pupa e il secchione’) ha fatto innamorate tutti gli utenti del web, con il suo ultimo IG post: si tratta di un paio di foto da urlo!

Nelle immagini, scattate a Milano, Miryea posa accovacciata e con lo sguardo fisso sull’obbiettivo della fotocamera: resisterle è impossibile!

Gli scatti si differenziano per l’espressione del suo volto: nella prima foto accenna un sorriso, mentre nella seconda ride di cuore.

Anche una sua amica ed ex collega ha commentato il post: si tratta della strepitosa influencer Laura Antonelli, che le ha inviato un emoticon raffigurante una faccina con gli occhi a cuoricino.

Siete curiosi di vedere il post che ha spopolato sul web? Reggetevi forte, perché resterete senza parole…

Miryea Stabile ha fatto una strage: la sua FOTO da infarto dovrebbe essere illegale…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

L’outfit della magnifica fashion blogger è total black: esso si compone di una lunga felpa, un paio di leggings di pelle borchiati e degli stivali medio – alti… lo stile della famosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei famosi’ non teme rivali!

I capelli sono mossi ed il make-up è molto luminoso: la bellissima graphic designer fa morire tutte di invidia!

Il post ha compiuto il giro del web dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione, ottenendo innumerevoli mi piace e commenti, di cui la maggior parte sono complimenti o apprezzamenti.

Ecco alcuni esempi: “Non ce n’è per nessuna: sei la più bella di tutte!”; “Devi essere inserita tra i patrimoni dell’UNESCO per la tua immensa bellezza”; “Sei stupenda come sempre tesoro”; oppure “Miryea = la perfezione”.

Una cosa è certa: la sua bellezza ti manda dritto al manicomio!