Miriana Trevisan e delle gambe da favola. La gonna gira e sale su, tutto il resto non conta più nulla: pioggia di like

Miriana Trevisan festeggia l’ennesima vittoria al televoto. Nella casa del “Grande Fratello Vip” è certamente uno dei personaggi più amati dal pubblico, ha affrontato tante nomination e le ha vinte tutte, a testa alta.

Certamente il rapporto speciale con Nicola Pisu ha aiutato molto. I due si erano avvicinati, poi il duro confronto avuto durante le nomination nel corso della scorsa settimana ha raffreddato gli animi.

Miriana si è detta turbata per le parole del figlio di Patrizia Mirigliani e lui, viceversa, aveva espresso la sua delusione. Ma la Trevisan ha chiarito una volta per tutte: “Non ti ho mai preso in giro” sottolineando i suoi dubbi su un futuro insieme.

Miriana Trevisan, felicità alle stelle e la gonna vola

