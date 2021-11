Charlene di Monaco, il ritorno è di fuoco: il principe Alberto trema

Charlene di Monaco è già ai ferri corti con il marito Alberto. Il suo ritorno non è affatto idilliaco: ecco cosa è successo

Il suo ritorno a Monaco e la foto di famiglia, finalmente riunita, ha fatto il giro del mondo. I media ed i giornali non aspettavano altro eppure non ci sarebbe nulla di idilliaco. Charlene Wittstock, la moglie del principe Alberto di Monaco è tornata a palazzo dopo ben 10 mesi di distanza dalla famiglia per via della malattia che l’ha trattenuta in Sudafrica.

Le foto della “principessa triste” abbracciata al suo Alberto e ai suoi figli, Jacques e Gabriella, ha fatto subito tacere le voci di un possibile divorzio tra i due. Le insinuazioni di una crisi tra i reggenti di Monaco si sono diffuse praticamente dal giorno dopo le nozze e non si sono mai sopite. E allora oggi cosa succede? Il peggio è passato? Secondo i ben informati assolutamente no.

Charlene di Monaco, ferri corti con Alberto: il motivo

Charlene di Monaco ha le idee molte chiare su cosa voglia fare ora che è tornata dal Sudafrica. È passato poco tempo dal suo ritorno a casa eppure il principe Alberto già trema. Innanzitutto perché la principessa non è tornata nella dimora reale ma sta vivendo da sola. Dove? In un piccolo e modesto bilocale tutto per sé. E poi è già scontro aperto per l’educazione dei figli.

A parlare di tutto questo è la cognata della principessa, Chantell Wittstock che al Daily Mail ha rivelato che Charlene starebbe vivendo in un appartamento a 300 metri dalla casa reale. Non una novità, ma una scelta che aveva già fatto prima di partire per il Sudafrica.

Allo stesso tempo, pare, che la principessa non voglia pressioni. “È appena tornata e tutti devono ambientarsi” avrebbe detto la cognata, sottolineando però che, seppur le foto scattate davanti Palazzo Grimaldi potrebbero essere solo di facciata, lei non mette in dubbio l’amore che ha per i figli.

E proprio su di loro scatta un’altra scintilla nel rapporto con Alberto. Pare, infatti, che Charlene voglia decidere tutto di suo pugno sull’educazione di Jacques e Gabriella e per questo con Alberto sarebbero già scattate forti liti.

La principessa vorrebbe il controllo totale della loro educazione profondamente contrariata dall’essenza dei piccoli da scuola per seguire il papà negli impegni istituzionali. Contrario Alberto convinto che queste siano esperienze che i figli debbano fare così come ha fatto lui da giovane.