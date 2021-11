Kate Middleton ha sostituito la Regina Elisabetta a un evento cruciale. Per l’occasione si è mostrata mozzafiato, stupendo tutti.

Regale, sguardo profondo ed eleganza senza tempo. Kate Middleton è apparsa così agli occhi di migliaia di persone, durante un evento cruciale in cui ha sostituito la Regina Elisabetta.

I problemi di salute della Sovrana le hanno infatti impedito di spostarsi nuovamente, rinunciando a un’importante apparizione pubblica. Colpita da un forte mal di schiena, per via di uno stiramento, ha visto sfumare la sua partecipazione al Remembrance Sunday, commemorazione annuale dedicata ai caduti di guerra.

Come ogni anno Sua Maestà si sarebbe dovuta sporgere ieri dal balcone e avrebbe dovuto depositare come da tradizione la ghirlanda di papaveri. Ma la sua fragile salute le ha impedito di prendere parte all’evento: a presenziare al suo posto la moglie di William al fianco di Camilla di Cornovaglia e Sophie di Wessex.

Kate Middleton: eleganza assoluta per l’importante impegno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Cambridges❤️ (@katemidleton_uk)

Fine settimana movimentato per Kate Middleton. Se sino all’ultimo la Regina Elisabetta sembrava dover presenziare al Remembrance Sunday, la sua salute non glielo ha permesso portando al suo posto la moglie del nipote.

Per la cruciale commemorazione la reale ha sfoggiato un look di un’eleganza incredibile composto da un cappotto lungo blu navy, dai bottoni argentati. Una mise targata Alexander McQueen, dal mood militaresco, già sfoggiata per la stessa occasione dalla Royal nel 2017.

Questa volta l’ha impreziosita aggiungendo un cappello, una spilla della Royal British Legion, orecchini di perle pendenti e uno chignon basso.

La 39enne si è mostrata sul balcone del Foreign, al centro tra Camilla e Sophie di Wessex, con uno sguardo solenne e a tratti commossa.

La partecipazione della Duchessa di Cambridge ha rafforzato ulteriormente il suo ruolo in questa edizione in cui la Sovrana ha dato forfait.

La sua ascesa al fianco del marito William è inarrestabile. La coppia è sempre più amata e popolare, tanto da aver scatenato le invidie del Principe Carlo.