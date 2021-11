A due settimane dall’uscita del Secondo Volume de “La Casa Di Carta 5” alcune novità e colpi di scena iniziano a venire allo scoperto.

A soli venti giorni dall’attesissimo appuntamento con il “caos finale” alcuni inattesi spoiler ed altre interessanti opinioni sulle varie aspettative riguardanti il Secondo Volume de La Casa Di Carta 5 iniziano ad emergere in superficie, generando una latente curiosità nei suoi fan in tutto il mondo.

I cinque episodi, che concluderanno l’appuntamento con la serie televisiva spagnola, saranno disponibili sulla piattaforma Netflix. Ed a partire dal prossimo 3 dicembre. Nel frattempo vediamo di colmare, per quanto possibile adeguatamente, alcuni dubbi al suo fedele seguito di telespettatori.

La Casa Di Carta 5 tutto sul Secondo Volume : dubbi, spoiler e curiosità

Innanzitutto il pubblico della serie tv ha avuto modo di confrontarsi senza preavviso, ed a poche ore dall’uscita del nuovo trailer di metà stagione, con un protagonista impavido ed ancor più sfrontato che negli episodi precedenti. Il Professore, interpretato dall’attore Álvaro García Morte, come aveva già anticipato uno scatto rubato dal set alcuni giorni fa, è stato finora vittima, assieme ad altri personaggi, delle rappresaglie messe appunto dal camuffato esercito della penisola iberica, e non solo.

La sua reazione pare sia stata prevista come un’ondata “incredibilmente distruttiva“. La quale, senza scrupoli e con una violenza mai dimostrata prima d’ora, vorrà tentare il tutto e per tutto per liberarsi del persistente problema. E salvando in tal maniera i rimanenti esponenti della sua banda.

Ma cosa succederà? Perderà anche lui la vita nell’impresa eroica? Oppure riuscirà finalmente ad entrare nel sanguinario caveau?

Questo è soltanto il primo dei numerosi quesiti che pare stiano iniziando a mordere sempre con più foga la coscienza dei fan del thriller a puntate. E che resta, almeno per il momento, uno dei format di tal genere più acclamati a partire dal 2017.