Nella vita familiare di Carolina di Monaco si stanno verificando sempre più pesanti problematiche. I motivi sono sbalorditivi.

Dolore e sofferenza. Nella vita di Carolina di Monaco si stanno verificando pesanti problemi. Separata da più di 10 anni dal marito Ernst August di Hannover nonostante siano ormai sempre più lontani i due non hanno ancora messo fine alla loro unione: niente carte di divorzio firmate per la coppia reale.

Sposati nel 1999, una serie di drammatici eventi hanno incrinato il loro amore. Il Principe, cugino della Regina Elisabetta, è finito nel tempo in molteplici vicende giudiziarie ed è stato paparazzato nel 2009 al fianco al fianco di una squillo. La figlia di Grace Kelly all’epoca aveva reagito lasciando il marito, per poi riavvicinarsene nel 2015, anche se non sono mai più stati visti uno al fianco dell’altra.

A tutto questo si è aggiunta una terza persona tra loro: si tratta dell’artista Claudia Stylianopoulos, 48 anni, di cui Ernst sarebbe perdutamente innamorato. Uno scenario che tuttavia non ha portato al divorzio tra i due, sembra per il volere di Carolina.

Carolina di Monaco: i problemi più pesanti

Se il mondo interno puntava sul divorzio tra Carolina di Monaco ed Ernst August di Hannover, questo scenario non è ancora accaduto. Tuttavia il volere del Principe di risposarsi all’età di 67 con la sua nuova fiamma, conosciuta a Ibiza, potrebbe cambiare il corso degli avvenimenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Mediaset Choc: Piersilvio Berlusconi chiude due storiche trasmissioni

A non firmare i documenti del divorzio sembra essere tuttavia la figlia di Grace Kelly. Le ragioni di questa posizione sembrano derivare dall’incredibile patrimonio a sei zeri del reale e non solo: la Principessa avrebbe stipulato un patto con il suo primo figlio Ernes August Jr., nato nel 1983, in base al quale non avrebbe mai divorziato dal marito per proteggere l’eredità familiare.

Proprio in merito al bottino il 38enne sta affrontando una causa in tribunale contro il padre, riguardante in particolare il Castello di Marienburg, situato in Germania. Il figlio voleva infatti metterlo in vendita, evitando gli esosi costi derivanti dai lavori di manutenzione necessari. Una vicenda che ha fatto saltare il tappo di Ernest rivoltosi al tribunale per mettere fine alla questione e anche altre legate al patrimonio della famiglia.

Intanto il Principe è stato condannato a 10 mesi di reclusione con la sospensione della pena a seguito di violenze contro a polizia e il suo personale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Altro che Metaverso” Elisa Isoardi deshabillé senza eguali, la visione è un piacere – FOTO

Parallelamente il primogenito si è sposato e ha avuto un figlio che non ha mai conosciuto il nonno. Tragici risvolti per la famiglia di Carolina che porta così nel suo cuore dolorose ferite incolmabili.