Ecco svelati i dettagli della vita privata di Suor Cristina, la suora che anni fa vinse The Voice Italia lasciando tutti senza parole!

Vi ricorderete tutti di Suor Cristina, la religiosa con la voce angelica che lasciò tutti senza parole a The Voice Italia qualche anno fa. Suor Cristina, ai tempi giovanissima, nonostante la fama ottenuta dopo la partecipazione al talent show è rimasta fedele alla sua vocazione cattolica. Ha continuato a cantare, sì, ma restando al margine del mondo dello spettacolo italiano. Molti di voi si saranno chiesti che cosa fa oggi la suora, e noi abbiamo le risposte che cercate!

Suor Cristina, la scelta di vita sconvolge il pubblico

Suor Cristina durante le numerose interviste rilasciate ha sempre ammesso di non aver mai pensato di ottenere così tanto successo. La sua storia è la dimostrazione che la fede cattolica, spiegava, si può combinare anche con altri interessi personali. Dopo aver vinto The Voice Italia, l’edizione condotta da J-Ax e Piero Pelù, la suora è stata tentata di abbandonare il percorso in convento per dedicarsi a tempo pieno alla carriera musicale, ma alla fine ha deciso di proseguire così come prima di partecipare al programma!

Suor Cristina ha pubblicato un secondo album nel 2018 e poi l’anno dopo, nel 2019, ha rinnovato i voti in convento. Oggi vive e lavora in una congregazione vicino a Milano, all’interno di un asilo per bambini. Oltre a questo la suora conta 100 milioni di visualizzazione su YouTube e un vocal coach che la segue nel suo percorso musicale! Nonostante la passione per la musica resti forte e sincera, la monaca ha deciso di rendere la devozione verso Dio il fondamento di tutta la sua vita, rinunciando alla carriera di successo che avrebbe potuto seguire abbandonando il convento.

Poco dopo la vittoria a The Voice Cristina ricevette i complimenti da parecchi esponenti del mondo dello spettacolo e musicale internazionale, addirittura da Madonna!