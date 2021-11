Carolina Stramare ci porta nel dietro le quinte dello shooting: inquadratura da dietro e delle forme di marmo che colpiscono al cuore

Classe, raffinatezza, una bellezza che non si dimentica e delle forme che fanno perdere la testa. Tutto questo è Carolina Stramare, la giovane vigevanese incoronata la più bella d’Italia nel corso dell’80esima edizione del concorso tricolore nel 2019.

Da allora nessuno più l’ha dimenticata. Rai 1 l’ha portata in alto e lei ha saputo coltivare un percorso tutto suo che tra tv e social la rende oggi una dei volti più amati e seguiti di Instagram. Carolina con la sua bellezza e la sua eleganza è riuscita a fare quello che voleva, la modella. Per lei gli shooting non finiscono mai e sono sempre di più i brand che la scelgono come testimonial.

Carolina Stramare e un didietro di marmo: ti rapisce

Proprio durante uno degli shooting che la vedono protagonista, Carolina Stramare ci mostra un video al quale non si resiste. Ci porta con il suo profilo Instagram nel dietro le quinte di uno dei set e tutto il resto sembra sparire.

Giornata intensa quella di ieri per l’ex Miss Italia che si è dedicata ad un nuovo appuntamento di lavoro. Si scattano le foto per delle nuove campagne e così decide di mostrare qualcosa ai suoi follower. Grazie all’occhio indiscreto di Instagram porta tutti sul set e ci mostra alcuni momenti della giornata.

Si inizia con un po’ di primi piani direttamente dalla postazione trucco e parrucco e poi un video che ha tolto il fiato a tutti. Mentre lei posa di spalle c’è chi la riprende ed il risultato è quanto di più magistrale si possa chiedere.

Il lato B di Carolina non si dimentica. E’ cucito in alcuni legging così aderenti che segnano tutte le forme e anche i lineamenti dei muscoli. Il fondoschiena sembra di marmo, scolpito.

Lei si muove leggermente con la borsa ed i capelli ondeggiando ma gli occhi restano fissi lì, non si schiodano un attimo e per tutti è un’ovazione di “è la prima volta che lo mostra”.