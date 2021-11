“Adottami e sono tuo…”, Lady Dybala coccole e baci bollenti con il suo amato: IMMAGINI da arresto cardiaco

Lady Dybala, meglio conosciuta come Oriana ha reso piccanti e incandescenti diversi momenti della giornata, in compagnia del suo amato.

Ancora una volta la modella argentina in fase emergente sul web e i social network ha reso felice e piccante la giornata dei suoi followers. Oriana Sabatini non è una diva qualsiasi, alla ricerca ‘disperata’ di notorietà.

L’estro e l’appeal del fidanzato/calciatore, Paulo Dybala, al suo fianco le bastano per renderla ‘sazia’ degli obiettivi prefissati. Nel corso degli anni ha conosciuto un vero e proprio boom di likes e approvazioni che l’hanno portata alla ribalta tra contesti d’amore, trattamenti di bellezza e pose effervescenti per brand pubblicitari.

In molti sottovalutano l’intesa quasi perfetta con l’attaccante juventino. Gli scatti di vita privata sul proprio profilo non mancano di certo e se non sarete voi, ci penserà lei ad aggiornarvi sulle caratteristiche di uno status sentimentale che viaggia a gonfie vele

Oriana Sabatini, combinazione vincente in amore: le FOTO compromettenti

PER VEDERE LE FOTO DI LADY DYBALA E L’AMATO, VAI SU SUCCESSIVO