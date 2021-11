Sorvola con insolita leggerezza le polemiche sul “GF Vip” la showgirl Ainett Stephens, il segreto è contenuto in un look a prova di felino.

Dopo il sonoro clamore riservato all’outfit particolarmente sportivo sfoggiato in posa da “pantera”, e come una perla di stile minimale nella giornata di ieri, la soubrette sudamericana, Ainett Stephens, torna ancor più vivacemente alla carica. Ma, stavolta, in una versione da vera ed insuperabile “leonessa“.

Qual’è dunque il segreto di bellezza dell’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” e storica protagonista femminile del “Mercante In Fiera“? L’ex gieffina, classe 1982, non baderà quest’oggi a mezzi termini. Preferendo esibirsi dinanzi al suo pubblico, fra tanti, come una donna dal fascino “irraggiungibile“.

“Sexy leonessa” Ainett Stephens osa ancora dopo il “GF Vip” in posa è insuperabile

