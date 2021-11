Alena Seredova dà il buongiorno ai fan con uno scatto bollente, il freddo dell’autunno con lei scompare

Alena Seredova si è fatta conoscere come attrice, ha lavorato a fianco di colleghi come Cristian De Sica, Massimo Boldi, Biagio Izzo e tanti altri ancora. In tanti la ricordano nei cinepanettoni o nelle commedie dove la sua bellezza ha preso il sopravvento.

Inoltre, è l’ex moglie del portiere Gigi Buffon dal quale ha avuto due figli che oggi vivono con lei e il suo nuovo compagno. Ha anche un’altra bambina di nome Charlotte.

Alena Seredova, il buongiorno con lei è magico – FOTO

