Terribile incidente stradale: morte due ragazze di 20 e 21 anni

Due ragazze di 20 e 21 anni sono morte in un incidente verificatosi a Argenta (Ferrara). In gravissime condizioni una giovane alla guida dell’auto su cui viaggiano le vittime.

Ancora una tragedia sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri in un incidente stradale, avvenuto ad Argenta (Ferrara), due ragazze hanno perso la vita. Le due vittime si trovavano, insieme ad un’altra giovane, a bordo di un’auto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con una vettura ed è poi terminata contro un albero. Inutili i tentativi di soccorso per le due vittime. In gravissime condizioni l’altra ragazza, trasportata in ospedale. Illeso, invece, il conducente della seconda vettura.

Due ragazze sono morte ed un’altra è rimasta gravemente ferita in un tragico incidente stradale verificatosi ieri sera, martedì 16 novembre, in via Matteotti ad Argenta, comune in provincia di Ferrara.

A perdere la vita Paola Carrozza e Marialuisa Sibilio, rispettivamente di 21 e 20 anni entrambe residenti ad Argenta. Le due ragazze, secondo quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, viaggiavano a bordo di una Mitsubishi Colt, condotta da un’altra giovane. Per cause ancora da accertare, la Mitsubishi si è prima scontrata con una Hyundai Kona, alla guida della quale si trovava un meccanico della provincia di Ravenna, e successivamente contro un platano.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dell’equipe medica del 118 sul posto. I soccorritori hanno estratto le tre ragazze dall’abitacolo, ma non hanno potuto far nulla per Paola e Marialuisa, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. L’altra ragazza alla guida della Mitsubishi è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverata in gravissime condizioni. Illeso, invece, scrivono i colleghi de Il Resto del Carlino, il conducente della Hyundai.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi ed ora stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause del violentissimo scontro. I militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro le due auto coinvolte.