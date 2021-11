Federica Pellegrini, l’ultimo scatto della nuotatrice fa impazzire i fan: la sua bellezza non ha paragoni

Un anno decisamente speciale, quello che Federica Pellegrini si appresta a chiudere. Nella sua vita professionale e personale sono infatti avvenute una serie di trasformazioni radicali. Dopo una carriera iniziata durante le Olimpiadi di Atene 2004, la nuotatrice ha definitivamente detto addio alle competizioni olimpiche con la sua ultima avventura a Tokyo.

Parallelamente, per quel che concerne la sfera privata, la Pellegrini non può che ritenersi soddisfatta. Appena due settimane fa, Federica annunciava al pubblico di aver accettato la proposta di matrimonio di Matteo Giunta. Nulla nella sua vita potrebbe prendere una piega migliore, come dimostra il recente scatto pubblicato dalla nuotatrice su Instagram.

“La gnocchità”, Federica Pellegrini, per lei le parole non bastano: la FOTO che non ha paragoni

