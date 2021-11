Impennata Covid in Germania: superati i 50000 casi in un giorno

La quarta ondata ha ormai preso piede in tutta Europa: particolarmente drammatica la situazione in Germania.

Record di infezioni in Germania, totalmente piegata ai ritmi imprevedibili della pandemia. Il virus corre invisibile su tutto il territorio nazionale: la situazione è sull’orlo di una crisi senza precedenti. La nuova piega tragica delle infezioni è stata confermata dagli ultimi dati rilasciati dalle autorità locali. I numeri sono drammatici e dalle fonti ufficiali esce un quadro tanto complesso quanto spaventoso: la quarta ondata di Covid-19 ha letteralmente stravolto la salute dell’intero Paese. La criticità della situazione attuale è stata affermata anche dalla cancelliera Angela Merkel.

“Per il virus è indifferente che il Paese abbia o meno un governo nel pieno delle sue funzioni”

A definire il periodo “drammatico“, è stata proprio Angela Merkel durante la conferenza stampa alla città. Il virus non guarda in faccia nessuno, tanto meno alla delicata situazione politica di cui è protagonista il Paese. Il Covid-19 è “del tutto indifferente” che la Germania abbia o meno un governo reggente. Secondo le ultime dichiarazioni della cancelliera tedesca, il record SARS-CoV-2 riguarda non solo il rapido incremento delle infezione e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

A preoccupare la Germania sono anche le vittime del virus; un “numero di morti spaventoso.” La cancelliera tedesca ha concluso la conferenza invitando i cittadini allo sforzo nazionale per il bene del Paese; il suo appello è rivolto specialmente ai mancanti al richiamo booster e soprattutto ai non vaccinati: “non è troppo tardi per farsi somministrare una prima dose di vaccino”.

Secondo le stime riportate dal Robert Koch Institut la situazione pandemica sul territorio nazionale è incontenibile. In sole 24 ore sono stati registrati 52.826 i positivi e 294 vittime. L’indice settimanale su 100 mila abitanti è di 319,5 casi; mentre l’indice di ospedalizzazione è di 4,86 pazienti in terapia su 100 mila residenti. I dati ufficiali riferiscono che solo il 67,7% della popolazione ha completato la campagna vaccinale.

La situazione è drammatica anche per l’Austria. Le autorità hanno tuttavia deciso di prevenire la quarta ondata con restrizioni severissime nei confronti dei no-vax, costretti da questo lunedì (15 novembre) all’isolamento forzato.