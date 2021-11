Serie A, la lista degli indisponibili delle venti squadre del campionato

Nel weekend torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali: la tabella degli indisponibili al Fantacalcio squadra per squadra.

La sosta, che ha visto in campo le Nazionali per le qualificazioni al prossimo Mondiale, è quasi terminata. Sabato andranno in scena le prime gare della tredicesima giornata di Serie A, tra cui il big match Lazio-Juventus. La sosta ha portato brutte notizie per alcune società con diversi giocatori che dovranno rimanere fermi ai box per via di problemi fisici.

Fantacalcio, gli indisponibili: infortunati, squalificati e diffidati dei club Serie A

La Serie A, così come i maggiori campionati, tornerà durante il prossimo weekend. In questi giorni si sono disputate le gare di qualificazione al Mondiale con diverse Nazionale che sono riuscite a conquistare un biglietto per il Qatar. Purtroppo, tra queste non c’è l’Italia: gli Azzurri hanno ottenuto il secondo posto nel girone C e dovranno affrontare i playoff per essere una tra le 32 che parteciperanno alla competizione.

In contemporanea al tredicesimo turno di campionato, che prenderà il via sabato 20 novembre con i primi anticipi, inizierà anche la giornata di Fantacalcio. In tal senso, vi forniamo la lista degli indisponibili delle venti squadre di Serie A e, dunque, al Fantacalcio.

Leggi anche —> Fantacalcio, top e flop della dodicesima giornata di campionato

ATALANTA

Infortunati: Hateboer (rientro dicembre), Gosens (rientro fine novembre), Lovato (rientro metà dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: –

BOLOGNA

Infortunati: Schouten (da valutare per la tredicesima giornata), Kingsley (rientro febbraio), De Silvestri (rientro dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Hickey, Dominguez, Medel.

CAGLIARI

Infortunati: Ceter (rientro fine novembre), Dalbert (da valutare per la tredicesima giornata) Rog (rientro aprile), Walukiewicz (rientro fine novembre).

Squalificati: –

Diffidati: Strootman.

EMPOLI

Infortunati: Viti (da valutare per la tredicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

FIORENTINA

Infortunati: Pulgar (da valutare per la tredicesima giornata), Nastasic (da valutare per la tredicesima giornata).

Squalificati: Martinez Quarta,Milenkovic.

Diffidati: Bonaventura, Odriozola.

GENOA

Infortunati: Caicedo (da valutare per la tredicesima giornata), Destro (da valutare per la tredicesima giornata), Fares (da valutare per la tredicesima giornata), Cassata (rientro fine novembre), Criscito (da valutare per la tredicesima giornata), Kallon (da valutare per la tredicesima giornata), Maksimovic (rientro per dicembre), Vanheusden (rientro per dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Biraschi.

INTER

Infortunati: De Vrij (rientro per fine novembre), Dzeko (da valutare per la tredicesima giornata), Bastoni (da valutare per la tredicesima giornata), Sanchez (da valutare per la tredicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

JUVENTUS

Infortunati: Bentancur (da valutare per la tredicesima giornata), Dybala (da valutare per la tredicesima giornata), De Sciglio (da valutare per la tredicesima giornata), Chiellini (da valutare per la tredicesima giornata), Bernardeschi (rientro per inizio dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: Danilo.

LAZIO

Infortunati: Lazzari (rientro per fine novembre), Marusic (da valutare per la tredicesima giornata), Immobile (da valutare per la tredicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Luiz Felipe.

MILAN

Infortunati: Ballo-Toure (da valutare per la tredicesima giornata), Romagnoli (da valutare per la tredicesima giornata), Plizzari (rientro fine dicembre), Castillejo (da valutare per la tredicesima giornata), Maignan (rientro fine dicembre), Calabria (rientro dicembre).

Squalificati: –

Diffidati: –

NAPOLI

Infortunati: Malcuit (da valutare per la tredicesima giornata), Demme (da valutare per la tredicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Mario Rui, Zambo Anguissa.

ROMA

Infortunati: Spinazzola (rientro per metà dicembre), Calafiori (rientro fine novembre), Kumbulla (da valutare per la tredicesima giornata), Pellegrini (da valutare per la tredicesima giornata), Vina (rientro fine novembre).

Squalificati: –

Diffidati: Karsdorp, Mancini, Cristante, Veretout, Abraham.

SALERNITANA

Infortunati: Coulibaly M. (da valutare per la tredicesima giornata), Ruggeri (da valutare per la tredicesima giornata), Veseli (da valutare per la tredicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Bonazzoli, Ranieri.

SAMPDORIA

Infortunati: Damsgaard (rientro per metà dicembre), Vieira (da valutare per la tredicesima giornata).

Squalificati: Adrien Silva.

Diffidati: Colley, Askildsen.

SASSUOLO

Infortunati: Obiang (rientro fine novembre).

Squalificati: –

Diffidati: –

SPEZIA

Infortunati: Agudelo (rientro per fine novembre), Leo’ Sena (rientro per dicembre), Bourabia (rientro per fine novembre).

Squalificati: Nikolaou

Diffidati: Gyasi

TORINO

Infortunati: Rodriguez (da valutare per la tredicesima giornata) Ansaldi (da valutare per la tredicesima giornata), Mandragora (da valutare per la tredicesima giornata), Praet (da valutare per la tredicesima giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

UDINESE

Infortunati: Pusssetto (da valutare per la tredicesima giornata), Arslan (da valutare per la tredicesima giornata), Samir (da valutare per la tredicesima giornata).

Squalificati: Makengo.

Diffidati: Samir.

VENEZIA

Infortunati: Fiordilino (rientro per fine novembre).

Squalificati: –

Diffidati: Heymans, Ampadu.

VERONA

Infortunati: Frabotta (rientro per metà gennaio), Ilic (da valutare per la tredicesima giornata).

Squalificati: Bessa, Kalinic.

Diffidati: –

Leggi anche —> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Ovviamente, la lista potrebbe aggiornarsi in questi giorni con il recupero in extremis di alcuni giocatori che potrebbero rientrare in gruppo e prendere parte al prossimo turno di campionato.