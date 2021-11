“Sei assurda”. Giulia Stabile si lascia andare: i social vanno in tilt VIDEO

Giulia Stabile è una delle ballerine più amate del momento: l’ultimo video che ha pubblicato sui social dove balla in un garage ha raggiunto tantissimi consensi

Giulia Stabile è l’ultima vincitrice della ventesima edizione di Amici. Il suo percorso televisivo è cominciato proprio lì, quando si è presentata davanti a Maria De Filippi e una giuria come una ragazza semplice, timida e molto insicura. Poi cominciò a ballare e tutto cambiò drasticamente: ogni volta che parte la musica, infatti, Giulia si trasforma completamente e sembra un’altra persona. Riesce ad essere a suo agio con se stessa, con il suo corpo e con l’idea di milioni di persone che sono lì a guardarla.

Giulia Stabile e l’ultimo video pubblicato su Instagram: sempre più brava

Dopo aver trionfato, si è presa una grandissima soddisfazione perché è stata assunta come ballerina professionista nella scuola più spiata d’Italia. Infatti anche quest’anno abbiamo modo di vederla esibirsi durante le puntate dei pomeridiani, dove dimostra le coreografie degli allievi. Ogni tanto viene anche a fare quattro chiacchiere con Maria, che fin da subito ha dimostrato di essere molto affezionata alla ragazza e di volere soltanto il meglio per lei, prendendola così sotto la sua ala protettiva.

Passa dunque tantissimo tempo chiusa in sala a provare e a ballare, ma non solo lì: anche quando è fuori non può fare a meno di lasciarsi andare a quella che è la sua vocazione da quando era solo una bambina. Infatti ha pubblicato un video che ha spiazzato tutti: nel filmato Giulia è in un garage, con una morbida tuta addosso e sta ballando una canzone che le piace in particolar modo in questo ultimo periodo.

Il video ha così raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento in pochissimi minuti: Giulia diventa sempre più apprezzata e più seguita ogni giorno che passa.