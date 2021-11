“Non siamo pronti a vederti hot” Shaila Gatta, erotismo puro nelle sue ultime FOTO: le immagini spiazzano il web

Shaila Gatta, l’ex velina propone scatti diversi dal solito. Il web afferma: “Non siamo pronti a vederti in versione Hot”.

Ogni volta che Shaila Gatta propone delle nuove foto c’è da stare attenti: i suoi scatti, come i video che pubblica rischiano sempre di far ammattire il web. La ballerina ha un fisico da urlo, un mix di muscoli d’acciaio ed una femminilità immensa. In questi giorni il suo pubblico ha potuto ammirarla ancora una volta sul bancone di “Striscia la Notizia” il tg satirico che l’ha resa celebre.

Un ritorno graditissimo, tanto che sono stati numerosi i followers a chiederle di rimanere. Ma ovviamente per Shaila la parentesi lavorativa co Striscia si è solo eccezionalmente aperta per motivi di forza maggiore, le nuove veline infatti sono in quarantena fiduciaria.

Shaila Gatta si propone in una versione più erotica, le foto spiazzano il web

