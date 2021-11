“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso è tornata a concentrarsi sulla vicenda che coinvolge Lando Buzzanca: le ultime testimonianze sono raccapriccianti

Una faida ancora da sviscerare, quella tra Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca, e suo figlio Massimiliano. Come sottolineato da Barbara D’Urso all’interno delle puntate di “Pomeriggio 5”, i due starebbero fornendo una versione del tutto diversa di quanto accaduto all’attore. Francesca parla infatti di matrimonio con Lando, mentre Massimiliano ritiene che suo padre sia stato circuito dalla donna e che non sia in grado di intendere e di volere.

Quest’oggi, la conduttrice ha raccolto la testimonianza di Vicenzo, amico di lunga data dell’attore. L’uomo ha pertanto aggiunto ulteriori tasselli, in quella che si sta rivelando essere una vicenda sempre più contorta e spinosa.

“Pomeriggio 5”, la rivelazione di Barbara D’Urso è sconcertante: “Ha avuto un incidente”

Vicenzo, che ha conosciuto Lando Buzzanca sul set di un film da entrambi girato nel 1963, ha fornito la propria versione dei fatti in merito alla vicenda che coinvolge il noto attore. L’uomo, che era in contatto con Lando prima che quest’ultimo fosse ricoverato in ospedale, ha lamentato l’impossibilità di prendere contatti con Buzzanca, anche solamente tramite telefono. “Suo figlio Massimiliano mi ha detto che Francesca Della Valle sta facendo la pazzerella assieme all’amministratore di sostegno, e che non vogliono farlo vedere“: questo il resoconto dell’uomo, che è parso alquanto turbato dalle parole del figlio di Lando.

“Quando l’ho sentito, mesi fa, mi è parso un uomo lucido, con la mente lo vedevo perfetto“, ha proseguito Vincenzo, smentendo così le dichiarazioni recentemente rilasciate da Massimiliano. Quest’ultimo, ospite di “Pomeriggio 5” appena qualche giorno fa, aveva infatti confessato che le condizioni di salute di suo padre erano gravi da circa due anni. “Ma è ovvio che prima era diverso” – ha esclamato la D’Urso, interrompendo Vincenzo – “Ha avuto un incidente domestico da cui è scaturita un’emorragia celebrale!“. Nonostante la D’Urso avesse fatto una giusta obiezione, l’ospite non è parso convinto delle sue parole .

“Io so soltanto che mi stanno vietando di vederlo“, ha concluso Vincenzo, incerto della persona a cui attribuire una simile responsabilità. Indubbiamente, la situazione di Lando Buzzanca non mancherà di essere approfondita durante i prossimi appuntamenti di “Pomeriggio 5”.