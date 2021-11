“La più bella di sempre”. Veronica Ferraro sfida l’amica Chiara Ferragni? Il look alla Matrix che fa impazzire i fan: che gambe! – FOTO

Veronica Ferraro. L’influencer milanese segue le orme della più celebre amica, Chiara Ferragni. I suoi post su Instagram raccolgono consensi diffusi e parlano della sua passione più grande: la moda

Bionda, occhi azzurri, influencer di successo e fashion addicted. No, non stiamo parlando della famosissima Chiara Ferragni, tuttavia Veronica Ferraro ha decisamente molto in comune con lei.

Le due hit girls sono infatti unite da una forte amicizia, nata fin dai tempi dell’università. É stata proprio l’imprenditrice digitale, moglie di Fedez, a spingere la Ferraro ad aprire nel 2010 il blog “The Fashion Fruit”. Un vero e proprio successo sul web che non tratta soltanto argomenti relativi alla moda ma spazia tra tematiche di allenamento, sana alimentazione e consigli vari anche sulla cura dei nostri amici a quattro zampe.

Veronica Ferraro: il look strepitoso su Instagram che fa impazzire i follower

Veronica Ferraro ha creato una capsule collection in esclusiva per il brand Yoox e Too cool for fur. Racchiude una mescolanza di capi che rappresentano un connubio perfetto tra moda e fitness, eleganza e comodità.

Il titolo della collezione è “Not after ten” e al centro del concept c’è indiscutibilmente l’idea di creare un abbigliamento cruelty free, senza l’utilizzo di prodotti per la cui realizzazione siano stati effettuati test sugli animali.

Veronica Ferraro mostra con orgoglio due pezzi speciali, che indossa lei stessa diventando modella su Instagram. Da un lato abbiamo un lunghissimo trench scuro in eco pelle che ricorda alla lontana l’outfit utilizzato nel film “Matrix”. Sotto però spezza con una nota di luminosità: un paio di stivali bianchi che arrivano a metà coscia. Il tacco è basso, tradendo una certa comodità. Sono come una seconda pelle e mettono in evidenza la forma perfetta delle sue gambe.

In passato ha lavorato con brand di altissimo profilo: Louis Vuitton, Chanel, Dior, Ferragamo, Ermenegildo Zegna, Hugo Boss, Guerlain, Missoni, Iceberg. Nella lista anche marchi sportivi come Nike, o di intimo come Yamamay e Tezenis.

L’influencer è seguita al momento da oltre 1,3 milioni di utenti che giornalmente prendono spunto dalle immagini da lei condivise per i loro acquisti di moda.

Apprezzano con decisione i contenuti della giovane milanese, classe 1987. “La più bella di sempre” – le scrive con ammirazione un fan sulla sua bacheca.