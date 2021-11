Perché i cani non abbaiano a tutti? Il motivo vi sorprenderà

Alcuni cani abbaino solo a certe persone senza motivo apparente, vi siete mai chiesti perché? Scopriamo cosa significa

I cani sanno riconoscere le persone e in base ad una loro selezione decidono di abbaiare o meno. Se avete un cane vi sarà capitato ogni tanto di sentirvi in imbarazzo perché il vostro amico abbaiava in modo insistente a qualcuno senza un motivo apparente. Scopriamo allora quali sono le motivazioni che spingono i cani ad assumere questo atteggiamento nei confronti di solo alcune persone.

I cani abbaiano sempre a determinate persone, vediamo cosa significa

I cani sembrano minacciosi in alcune circostanze, quando abbaiano ininterrottamente ad alcune persone. In molti addirittura hanno dei parenti o amici a cui il cane non si può avvicinare proprio, perché comincia ad abbaiare. Spesso i cani prendono di mira delle categorie in particolare, come le suore, gli uomini e via dicendo. Questo può dipendere da un indumento particolare che indossano o un comportamento che il cane non riconosce o semplicemente non approva.

I cani hanno le loro opinioni e di conseguenza le loro antipatie e simpatie. Bisogna pertanto ricercare il motivo specifico dell’antipatia ed intervenire per evitare che ogni qual volta il cane veda queste persone inizi ad abbaiare senza sosta.

Le antipatie nei cani nascono da sentimenti negativi che vengono suscitati nell’animale a causa di alcuni dettagli. Abbiamo parlato di categorie, perché alcune di esse sono particolari. Ad esempio un poliziotto potrebbe scatenare un cane per il suo abbigliamento o per un atteggiamento autoritario nei confronti del padrone. Molto spesso i cani abbaiano anche a chi indossa un cappuccio, questo perché non riescono a vedere il volto e non capiscono. Molte volte i cani hanno un atteggiamento difficile anche con qualcuno di una diversa etnia, il motivo? Dipende dall’odore, ogni etnia ne ha uno diverso. E questo fatto dipende solamente dal luogo in cui è cresciuto l’animale.

A volte invece può capitare che il nostro amico ce l’abbia con un conoscente, per qualche motivo che può esserci sfuggito. Quindi ci si trova a dover vedere questo conoscente in separata sede per evitare disagio ad entrambi. Spesso alcuni piccoli gesti che a noi possono sembrare normali o di poco conto, ad un cane invece possono indispettire molto. Nel momento in cui un cane poi fissa una persona in quel modo, è difficile fargli cambiare idea.

In altri casi un gesto o un azione, o persino un modo di fare ricorda al cane un episodio traumatico che ha vissuto. Questo vale anche per persone con caratteristiche che il cane può riconoscere nelle sue esperienze passate. Non fermandosi troppo a capire se si tratta effettivamente di chi pensa o meno, a prescindere in lui si scatenano emozioni forti e comincia ad abbaiare. Vediamo ora come fare a gestire la situazione. È consigliato di evitare un approccio forzato tra il cane e suddetta persona a cui abbaia.

Insistere troppo con tanto di vocine piacevoli non farà altro che innervosire il cane il più delle volte. In questi casi è necessario lasciare all’animale lo spazio per comprendere e vedere lui stesso che non è un pericolo quella persona. Altre volte però la situazione è talmente ingestibile, da dover ricorrere ad una fuga per evitare il protrarsi di una situazione spiacevole.