“Donna che il tempo non sfiora”. Federica Panicucci: a 54 anni è un sogno ad occhi aperti. Bellezza incarnata – FOTO

Federica Panicucci. La raggiante e preparata presentatrice Mediaset fa tremare di paura i suoi fan. A dicembre una novità in arrivo che ha destato preoccupazione: di cosa si tratta?

Il colosso della comunicazione Mediaset è stato recentemente oggetto di una notizia bomba che riguarda stravolgimenti epocali all’interno dei propri palinsesti. A quanto pare, a causa di dati di ascolto poco incoraggianti, potrebbero chiudere i battenti programmi storici come “Tg4”, “Studio Aperto” e “SportMediaset”.

Sembrerebbe che l’aria di cambiamento coinvolgerà anche un volto noto dell’azienda del Biscione. Stiamo parlando di Federica Panicucci, professionista attenta, delicata ed empatica del format che apre la giornata della rete ammiraglia: “Mattino Cinque”. Il mese di dicembre potrebbe comportare una svolta inaspettata nella sua carriera.

Federica Panicucci: cosa attende la presentatrice nel suo prossimo futuro

Quale novità interessante coinvolgerà a breve Federica Panicucci? A rivelarlo è Giuseppe Candela sul sito Dagospia, il quale sostiene che a partire dal prossimo 13 dicembre la presentatrice storica del programma “Mattino Cinque” (che la vede al timone dal lontano 2009), potrebbe lasciare il suo posto. Rimarrebbe il giornalista Francesco Vecchi a condurre in solitaria. Si vocifera che la trasmissione potrebbe addirittura cambiare titolo e continuare la messa in onda anche durante il periodo natalizio.

Tuttavia, si considera che per la Panicucci si tratterebbe solo di uno stop momentaneo, interrotto dalla conduzione della serata di Capodanno di Canale 5, affiancata dal cantante Al Bano.

In attesa di conoscere conferme o smentite da parte dell’azienda e della diretta interessata, la presentatrice, classe 1967, a 54 anni offre uno spettacolo mozzafiato ai suoi fan sul web. Forma strabiliante, un’eterna ragazzina.

Prova ne è l’ultimo post rilasciato sul suo seguitissimo profilo Instagram (oltre 1 milione di follower) in cui appare super sorridente con una mise scura; le sinuose gambe sono lasciate scoperte, impreziosite da scarpe con vertiginosi tacchi a stiletto color nero e oro.

“Sei sempre elegantissima, a me va benissimo il suo buongiorno al mattino che mi scalda il cuore” – le scrive con affetto una utente. “Donna che il tempo non sfiora” – fa seguito un’altra. E ancora: “Complimenti, per te il tempo non passa mai”, “Spettacolo della natura”, “Donna fantastica”.