“Storie italiane”, Milly Carlucci rompe il silenzio: “Ha sbagliato”

“Storie italiane” torna a parlare di “Ballando con le stelle”, in collegamento Milly Carlucci che dice la sua su Morgan e Selvaggia Lucarelli

E’ appena terminata un’altra puntata di “Storie italiane” dove nell’ultima parte di oggi, la conduttrice Eleonora Daniele ha voluto parlare della trasmissione di “Ballando con le stelle”.

Solitamente il talent viene commentato il lunedì, ma ieri l’appuntamento è stato sospeso per ricordare il grande Giampiero Galeazzi, venuto a mancare lo scorso venerdì.

“Storie italiane”, Milly Carlucci perde le staffe

Sabato 13 novembre 2021 è andata in onda un’altra puntata di “Ballando con le stelle” dove Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione di lasciare commenti e giudizi poco carini nei confronti di qualche concorrente.

Morgan è finito al centro del mirino, la giudice ha definito la sua esibizione come “un ballo che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo”. A quelle parole il diretto interessato ha alzato i toni e ha risposto: “Quelli che frequenti tu quindi…”.

La Daniele nel corso di “Storie italiane” ha invitato Milly Carlucci, la presentatrice del talent, a prendere parola e a dire la sua riguardo all’evento. La padrona di casa in collegamento su Rai1 ha commentato, dicendo: “I contenuti della discussione erano anche interessanti, ma Morgan ha sbagliato i toni – poi ha continuato – ma la voce di chi urla, che si alza progressivamente, non va bene”.

Anche Guillermo Mariotto, ospite in studio dalla Daniele, ha voluto dire la sua al riguardo ed ha affermato: “Mettermi a urlare non è il mio genere”, la conduttrice ha ironizzato: “Tu colpisci con le parole” e il giudice ha risposto: “Non serve urlare, per me è andata normale. Un normale voce alta”.

“Ballando con le stelle” sta avendo, come ogni anno, un grande successo e sta ottenendo ottimi risultati. Milly Carlucci è una garanzia ed è per questo che la Rai la conferma da sedici anni.