Giulia De Lellis cacciata da Starbucks a Milano, chi era racconta cosa è successo veramente: la sceneggiata fa il giro del web.

Giulia De Lellis ieri mattina è stata protagonista di uno spiacevole episodio al caffè Starbucks di Milano. È stata lei a raccontare l’aneddoto per prima, ovviamente tramite le sue Instagram stories: secondo la influencer il personale Starbucks le avrebbe impedito di accedere al negozio per via del suo cagnolino, che la De Lellis voleva a tutti i costi far entrare con sé. Poche ore dopo, però, un ragazzo che ha assistito alla scena ha sbugiardato tutto su TikTok!

Perché Giulia De Lellis è stata cacciata da Starbucks a Milano?

Vabbè questo è quello che successo stamattina da Starbucks con Giulia De Lellis e lei aveva torto, le regole vanno rispettate sempre, famosi e non famosi! #TikTok https://t.co/MJ22Q3X3Ot — Gian Maria Sainato (@giansainato) November 17, 2021

Subito dopo essere stata cacciata da Starbucks Giulia De Lellis ha raccontato tutto ai suoi followers, insultando il locale: “Siete più animali voi del mio cane! Accoglienza voto zero! Animali non ammessi, ma loro sì (nel 2021, in un bar anche all’aperto). Personale all’entrata estremamente maleducato, quasi violento solo per essere entrata con un cane dando per scontato che si potesse. Roba da pazzi” ha scritto su Instagram. Poco dopo la pubblicazione delle storie, però, Gianmaria Sainato (ex partecipante di “Riccanza”) ha raccontato tramite TikTok di aver assistito a tutto, svelando una versione un po’ diversa della storia.

“Questo è l’unico Starbucks in Europa dove non possono entrare gli animali perché c’è la torrefazione del caffè aperta, quindi senza recinzione, ed è l’unico motivo per cui gli animali non sono ammessi. In questo unico Starbucks, negli altri Starbucks sì” ha spiegato Sainato. “A Giulia era già stato detto che non poteva entrare col suo cane, ma lei è entrata lo stesso. Ecco perché poi la guardia l’ha invitata più volte ad andare fuori, lei ribatteva di continuo e la guardia le ha proprio detto ‘signora, deve andare’, insomma le regole vanno rispettate”.

L’ex volto di Riccanza non ha apprezzato il comportamento della De Lellis, giudicato troppo altezzoso e prepotente. “Le regole vanno rispettate, indistintamente se sei vip o non famoso. Non è che devi fare la recensione negativa solo perché non rispetti le regole” ha concluso.