“Uomini e donne”, paura per l’ex corteggiatrice: i fan preoccupati

Una delle ex corteggiatrici di “Uomini e donne” è finita al centro del mirino dopo un annuncio postato sui social, ecco cosa è successo

L’abbiamo conosciuta nel corso di una delle edizioni di “Uomini e donne” ed oggi è un personaggio pubblico, seguito sul web da più di duecentocinquantamila follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate.

Non solo situazioni positive, ma anche esperienze difficili, proprio come una delle ultime storie postate su Instagram. Ecco cosa è successo a Chiara Rabbi.

“Uomini e donne”, Chiara Rabbi malata: gli ultimi aggiornamenti

Chiara Rabbi, che è sempre molto attiva sui social, ha fatto preoccupare i fan che la seguono visto che per qualche ora è sparita dal web senza lasciare alcuna traccia. Sembra che l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” abbia passato una notte tra dolori e paura.

Lo ha spiegato la diretta interessata in una storia, affermando: “Ho cominciato ad avere crampi fortissimi. Una nausea allucinante, tutte le ossa che mi facevano male, la testa che mi scoppiava – poi ha continuato – Ho sofferto tantissimo questa notte. Non so che cosa è stato, io suppongo raffreddata”.

In realtà sono giorni che la Rabbi non si sente bene, è stata lei a riferirlo ai fan spiegando di avere fastidio al dente del giudizio che deve togliere e le ha gonfiato una parte di viso. “Adesso devo per forza alzarmi e passare in farmacia”, aveva affermato.

Anche il fidanzato Davide Donatei si è fatto sentire sui social ed ha affermato: “Oggi giornataccia per Chiara e quindi inevitabilmente anche per me”.

I due sono inseparabili e condividono ogni momento della giornata, nel tempo libero o a lavoro. Hanno molti fan in comune e sui social non perdono occasione di mostrare scatti mozzafiato che diventano virali in un batter d’occhio.