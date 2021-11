Rivelazioni sbalorditive potrebbero mettere a rischio la reputazione di Meghan Markle. Lo scenario è pesantissimo.

“Principessa Pinocchio”. Così era stata ribattezzata Meghan Markle dal conduttore e giornalista Pier Morgan a margine dell’intervista bomba dei Duchi di Sussex ai microfoni di Oprah Winfrey. Definizione che aveva scatenato le sue ire, mettendo in luce il rapporto controverso tra la reale e la stampa.

In particolare la consorte di Harry ha avuto pesanti conflitti con i tabloid inglesi: contro il Daily Mail e il Mail on Sunday aveva indetto una causa a seguito della pubblicazione di una sua lettera diretta al padre Thomas, le cui parole sarebbero dovute rimanere private. Parole con cui desiderava proteggere Harry dai costanti richiami della Royal Family, per via delle rivelazioni di suo suocero.

Il processo aveva portato lo scorso febbraio alla sentenza da parte dell’Alta Corte di Londra decretando la sconfitta dei giornali, accusati di aver violato la privacy della Duchessa.

Ma il gruppo editoriale non si era arreso, portando avanti la causa in appello. Una nuova pedina apparsa nella controversia, potrebbe mettere a rischio la figura della Markle.

Meghan Markle a rischio: guai in vista

Negli ultimi mesi Meghan Markle ha catturato i riflettori in molteplici occasioni: dall’addio da Palazzo con il suo Harry, alle accuse alla famiglia reale, ai nuovi progetti con Netflix, al ritorno alle apparizione pubbliche. Protagonista con il marito delle pagine di gossip di tutto il mondo, un nuovo retroscena spiazzante ha lasciato di stucco.

In questi giorni torna a monopolizzare l’attenzione in merito alla causa indetta contro la stampa inglese: un lungo processo che potrebbe perdere una svolta inaspettata, mettendola nei guai.

Se la moglie di Harry aveva accusato il gruppo editoriale del Daily Mail di aver pubblicato una sua lettera privata rivolta al padre, un nuovo testimone proverebbe il contrario. Si tratta del texano Jason Knauf, ex segretario della comunicazione della coppia, occupatosi di fare da ponte tra di loro e il team dedicato ai rapporti con i media.

Proprio a Knauf la Duchessa avrebbe chiesto consigli in merito alla stesura della lettera, aspettandosi che fosse letta da altre persone.

A questa rivelazione bomba, l’ex segretario avrebbe aggiunto come la reale avrebbe contribuito alla stesura del libro scottante “Finding Freedom”, anche se si era definita estranea.

La posizione della Markle e di Harry è così in bilico: tra verità messe in discussione, bugie e situazioni poco chiare, il danno all’immagine della coppia è dietro l’angolo.