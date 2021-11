Michelle Hunziker sfoggia un outfit strepitoso per un’occasione speciale. I fan sono impazziti nel vedere così tanta bellezza

Genuina, solare e di una bellezza unica. Michelle Hunziker è una delle conduttrici più in voga del momento che con il suo talento e quell’ironia che la contraddistingue da tutti è riuscita a conquistare milioni di fan che adesso la seguono ovunque.

Attualmente è impegnata con il programma “All togheter now” dove sfoggia outfit strepitosi che non passano inosservati. L’ultimo l’ha resa ancora più bella.

Michelle Hunziker, la principessa di Canale 5 – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Nonostante “All togheter now” sembra non stia riscontrando il successo sperato dall’azienda, Michelle Hunziker non perde occasione di stupire il pubblico appassionato sfoggiando look strepitosi.

Per l’ultima puntata andata in onda domenica 14 novembre 2021 la conduttrice ha indossato un completo unico e inimitabile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Mi fai girare la testa” Cristina Marino, fuori tutto: il lato A è perfetto – FOTO

Tacchi a spillo, capelli mossi e una gonna e un top plissettati argento. La Hunziker è apparsa agli occhi di tutti come una principessa. Ha condiviso con i fan alcuni scatti di questo outfit che hanno fatto il giro del web. In queste foto sembra ancora più sensuale ed elegante. La pancia è scoperta e lo sguardo è stravolgente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Che schianto di donna”. Anna Safroncik è stupenda. Ha in serbo una sorpresa per i suoi fan – FOTO

“Buongiorno! You like the look?”, scrive sotto al post che ha conquistato molti like e commenti come: “Tu saresti una super gnocca anche con gli stracci che uso per pulire, ma come fai?”. Qualcun altro aggiunge: “Addosso a te sta bene tutto”, poi ancora “Sei bellissima, a te starebbe bene anche un sacco di juta con una corda in vita, bella e brava”.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire quale sarà il look per il prossimo weekend. Manca ancora un po’, ma la curiosità si fa sentire. Nell’attesa i fan continuano ad ammirare e supportare la conduttrice sui social.