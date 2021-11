Raffaella Fico, body rosso fuoco e inquadratura pericolosa sul davanzale. La FOTO trabocca d’eros

Raffaella Fico, body rosso fuoco e inquadratura pericolosa sul davanzale: la foto da poco postata ha scatenato il delirio sul web

Anche al di fuori della casa più spiata d’Italia, Raffaella Fico riesce a guadagnarsi le attenzioni di tutto il pubblico dei social. La splendida showgirl napoletana, il cui percorso al “Gf Vip” è durato a malapena un mese, non è parsa affatto rattristata a seguito dell’eliminazione. Raffaella, infatti, ha potuto riabbracciare prima del previsto sua figlia Pia ed il fidanzato Piero Neri.

Sui social, parallelamente, i followers hanno potuto approfittare del ritorno alla quotidianità della Fico per godersi i suoi meravigliosi scatti. Nelle stories, in particolare, la modella sembra offrire il meglio di sé: nell’ultimo scatto, la mise in cui si è proposta la modella è davvero clamorosa.

Raffaella Fico, body rosso fuoco e inquadratura pericolosa sul davanzale – FOTO

