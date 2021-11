“Sei un’opera d’arte”, Rosalinda Cannavò e lo stacco di coscia sconvolgente: “Oltre ogni immaginazione” – FOTO

Rosalinda Cannavò, la mise sfoggiata nell’ultima pubblicazione di Instagram ha conquistato i fan: “Sei un’opera d’arte”

Il periodo corrente è un periodo decisamente propizio per la splendida Rosalinda Cannavò, l’attrice lanciata dalla scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”. Inizialmente sotto attacco per via delle vicissitudini che la vedevano coinvolta nell’Ares Gate, la modella siciliana è in seguito riuscita a farsi apprezzare dal pubblico per la persona che realmente è.

Grazie al reality show di Canale Cinque, la Cannavò non ha solamente trovato l’amore della sua vita in Andrea Zenga, ma si è anche aperta una moltitudine di possibilità sotto il punto di vista lavorativo. Sui social, i fan continuano a commentare e ad elogiare ogni pubblicazione dell’attrice. L’ultima foto, in particolare, ha a dir poco sconvolto il suo folto pubblico: “Oltre ogni immaginazione“.

“Sei un’opera d’arte”, Rosalinda Cannavò e lo stacco di coscia sconvolgente – FOTO

