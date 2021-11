Nicola Pisu è rientrato nella casa del “Grande Fratello Vip” ed ha attaccato Miriana, lei ha spiazzato tutti con la sua risposta

Nicola Pisu è stato eliminato dal reality del “GF Vip”, nella puntata di venerdì scorso, in seguito a una serie di azioni e frasi dette che hanno suscitato impopolarità nel pubblico. Specialmente alcune parole rivolte a Miriana Trevisan hanno lasciato alcune perplessità. Quelle pronunciate durante una nomination sono ancora ricordate da molti telespettatori: “Meriti uomini che ti trattano male”. Tuttavia Nicola Pisu ieri è rientrato nella casa per chiarire ancora qualche punto lasciato in sospeso con la Trevisan.

Nicola Pisu entra nella casa del “GF Vip” e la Travisan spiazza con la sua reazione

La storia tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan ha tenuto i telespettatori incollati alla tv per settimane. I due hanno portato avanti una sorta di tira e molla che ha raggiunto poi un apice sgradevole. L’incertezza e i dubbi della Trevisan e l’insistenza di Nicola hanno reso la storia irrealizzabile e pesante. Entrambi hanno iniziato a serbare rancore l’uno per l’altro e Nicola ha letteralmente perso lucidità in alcuni momenti rivolgendo frasi a dir poco sgradevoli nei confronti della Trevisan. Tutto questo ha portato il pubblico da casa a votare Nicola per farlo uscire dalla casa.

Tuttavia Nicola ieri sera nel corso della puntata, è rientrato nella casa del “GF Vip” per chiarire alcune cose con la Trevisan. Il giovane ha spiegato che in seguito ad alcune cose che ha visto nella casa, ad oggi è più distaccato da questa storia. Nonostante nutrisse speranze per il futuro di stare con Miriana. Quello che Nicola ha visto in questi giorni di sua assenza, è stata una Miriana che si è lasciata andare, più libera e spensierata. Si è divertita senza ostacoli ne pressioni.

Ha anche scherzato nel confessionale dicendo che ha bisogno di innamorarsi e quindi che Alfonso dovrebbe mandarle in casa un uomo della sua età. A Nicola questa leggerezza proprio non è andata giù, ha ammesso di aver visto cose che non gli sono piaciute. Ha rivelato alla Trevisan nel faccia a faccia che ha trovato fuori luogo il suo mostrarsi così allegra sapendo che lui fuori stava male per lei. Ha rincarato la dose dicendo inoltre che per tutto il tempo lei lo ha illuso. La Trevisan però non ci sta e si impone, sostenendo che lei ha tentato di tutelarlo ed è sempre stata onesta con lui.

Ha poi ammesso che senza gli occhi di lui addosso nella casa si è sentita più libera di essere se stessa. Lui però spiazza tutti dicendo di non volerla mai più rivedere, nemmeno come amica. E lei a suo volta sorprende rimanendo sconvolta e dispiaciuta dicendo: “Ad essere onesti ci si rimette sempre”. Chissà se tra i due è veramente finita o se ci sarà uno spiraglio per fare pace.