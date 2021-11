Michela Quattrociocche ed un buongiorno infuocato: sul divano il relax diventa molto pericoloso. I follower impazziscono

Si è fatta conoscere al grande pubblico come la Niky dei film di Moccia, Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare accanto a Raul Bova. Poi per essere diventata la moglie di Alberto Aquilani. Parliamo di Michela Quattrociocche, la bella attrice che si è allontanata ultimamente da tv e cinema per dedicarsi maggiormente ai social.

Lo scorso anno l’annuncio, inaspettato, della fine del suo matrimonio con il noto calciatore, dopo la nascita di due splendide bambine. Piano piano poi, la felicità ritrovata accanto ad un altro uomo: l’imprenditore Giovanni Naldi con il quale si mostra sempre in ottima sintonia.

Michela Quattrociocche, relax pericoloso: la FOTO

Nell’ultimo scatto pubblicato sui social Michela Quattrociocche è sola. Nella foto del mattino mette da parte, per un attimo, il suo Giovanni, e si lascia immortalare in tutta la sua bellezza.

C’è da dire che su Instagram gli scatti con il suo attuale compagno non sono tanti, anzi. Il profilo di Michela è easy, senza eccessi. Lei si mostra in tutta la sua iconica sensualità tra sguardi ammiccanti, sorrisi che rapiscono e pose che mettono in mostra il suo fisico scolpito ma senza mai esagerare ed essere volgare.

La Quattrociocche lascia spazio al suo lato di mamma, accanto alle sue meravigliose bambine, Aurora e Diamante, avute da Aquilani. Qua è là c’è qualche foto con Naldi, donando ai suoi follower anche quel lato di donna romantica e che ama.

Nella giornata di ieri Michela ha dato il buongiorno a tutti con uno scatto che ha reso infuocata la mattinata. Seduta sul divano, la bella attrice guarda in modo perso davanti a sé, assorta nei suoi pensieri ed i follower l’ammirano per lo spettacolo che è.

Short e top inesistenti, così micro che fanno venire il batticuore ed in un attimo i commenti si scatenano. Per Michela solo apprezzamenti, chi non resiste dice “Vabbè ciao”.