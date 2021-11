“Amici 21”, lite furiosa in casetta: LDA perde le staffe con Serena

Non è facile convivere con venti ragazzi in una casetta e gli allievi di Amici ne sono la prova: oggi è andato in onda uno scontro che ha coinvolto LDA e Serena

Oggi è andato in onda il daytime di Amici di Maria De Filippi, come succede ogni giorno, e per alcuni minuti abbiamo assistito ad una lite che ha visto coinvolti LDA e Serena. Tutto è cominciato quando Nicole è andata a svegliare Luca per ricordargli il loro turno delle pulizie. Infatti, essendo in tanti in casetta, i ragazzi hanno deciso di accordarsi in questo modo per tenere la casetta in ordine. Quando Luca, assonnato e stanco, si è alzato dal letto, ha notato qualcosa che ha creato tensione tra gli allievi della scuola.

Amici 21, duro scontro fra LDA e Serena a causa delle pulizie

Luca, infatti, notando la casa più sporca del solito, ha chiesto ai ragazzi se Serena e Albe avessero pulito il giorno prima. Tutti gli hanno fatto notare che, non solo non lo hanno fatto, ma non hanno adempito al loro compito neanche la scorsa settimana.

Al che Luca ha deciso di andare a parlare con Serena per chiederle come mai non lo avesse fatto, e lei ha cercato evitare il discorso in ogni modo chiedendogli di parlare appena si fosse calmato. Quando Serena si è ritrovata accerchiata dai ragazzi che, con molta calma le hanno fatto notare di non aver pulito i pavimenti semplicemente perché non ne aveva voglia, si è limitata a rispondere che quando sarà di nuovo il suo turno, lo farà.

Luca le ha fatto poi notare di essersi svegliato da un sonno profondo pur di rispettare il suo turno e che tutti dovrebbero fare lo stesso per rispetto dei propri compagni.