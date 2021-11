La bellissima ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ ha pubblicato un nuovo video: bella come il sole!

La fantastica fashion blogger italiana ha causato non pochi infarti agli utenti del web… il motivo? Il suo nuovo IG post.

Si tratta di un video in cui Erica balla sulle note della canzone di ACRAZE ‘Do it To it’: il trend è un vero spettacolo, ma lei lo è di più!

Nella didascalia del post la bella influencer ha scritto: “Non so da quant’è che non muovevo un muscolo, quindi apprezzate l’impegno”. E ancora: “Voto da 1 a 10?”.

A questa domanda, sono state tantissime le risposte ricevute: “Da 1 a 10 sei bella 11“; “110 con lode”; “Apprezzato… 10 e sto!”; oppure “10, sei meravigliosa”.

Siete pronti a vedere il post più esplosivo che ci sia? Il balletto della Piamonte è una vera e proprio bomba ad orologeria…

Erica Piamonte, fisico statuario: sembra scolpita nel marmo… Un fan scrive: “Io penso di amarla” – VIDEO

La magnifica ex gieffina è sbalorditiva: i fan sono al settimo cielo per l’emozione!

Nel video la splendida showgirl italiana indossa un top bianco ed un paio di leggings grigi a zampa di elefante: l’outfit non nasconde le sue curve pazzesche e il suo fisico scolpito… il focus è tutto lì!

Non c’è dubbio: ammirarla è una gioia immensa per gli occhi!

Il post è stato molto apprezzato ed ha ricevuto migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Io penso di amarla“; “Sei meravigliosa in ogni occasione! Un corpo veramente splendido”; “Complimenti”; oppure “Mozzafiato”.

Una cosa è certa: al suo fascino e alla sua bellezza nessuno sa resistere!