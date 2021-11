Sono nati alcuni gossip su una presunta relazione tra Belen Rodriguez e Damiano, frontman dei Maneskin.

Non finiscono mai i gossip su Belen Rodriguez, probabilmente la showgirl più bella e più sfortunata in amore di tutta Italia. L’argentina, infatti, sembra non riuscire mai a trovare la serenità in compagnia dei suoi fidanzati. Dopo Stefano De Martino è andato tutto sempre peggio, e nonostante la Rodriguez abbia da poco dato alla luce la sua seconda figlia Luna Marì, avuta con il modello Antonino Spinalbese, sembra essere di nuovo alla ricerca del vero amore.

Belen Rodriguez e Damiano, la fidanzata di lui può stare tranquilla: non è interessato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Le nuove indiscrezioni sui flirt di Belen Rodriguez coinvolgono Damiano, il frontman dei Maneskin. Le chiacchiere sui due sono iniziate dopo che la modella argentina avrebbe fatto capire di aver rotto con Antonino Spinalbese, padre della neonata Luna Marì. Nonostante l’arrivo della bambina Belen e il modello sembrano aver deciso di separarsi, e l’argentina è di nuovo alla ricerca del vero amore che tanto desidera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Fiordelisi torna single: Higuain e Zaniolo? Ecco la verità

Damiano, però, è fidanzato da anni con Giorgia Soleri, modella e influencer molto nota tra il pubblico più giovane dei social. La ragazza è diventata famosa dopo aver raccontato di essere affetta di vulvodinia, una malattia ginecologica di cui i mass media parlano poco e male. Pochi giorni fa Damiano è stato fotografato in sua compagnia ad un convegno organizzato proprio sull’argomento, e non sembra intenzionato a separarsi dalla fidanzata per nessuna Belen Rodriguez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Superlativa” Melissa Satta, la confessione shock: “Ho riscoperto la voglia…” – FOTO

La relazione tra Damiano e Giorgia è sempre stata molto privata, ed è probabile che oggi il mondo del gossip si stia impegnando per trovare a tutti i costi qualche scoop succulento sul frontman dei Maneskin. Lui, però, non ha mai fatto né detto nulla che possa pensare ad un possibile flirt con la Rodriguez maggiore.