Valentina Ferragni, dopo il brutto spavento di questi ultimi giorni, ha ripreso in mano la sua vita. Oggi torna a lavoro più carica che mai

Valentina Ferragni è di nuovo pronta a rimettersi in tiro. Dopo alcuni giorni di paura e dolore, l’influencer cremonese sembra rinata ed ora non la ferma più nessuno. Ha dovuto subire un piccolo intervento per togliere una protuberanza che aveva in fronte. Come di consuetudine, ha aggiornato i fan costantemente così da non farli preoccupare.

Valentina è la più piccola delle sorelle Ferragni che negli ultimi anni si è fatta strada nel mondo dei social ed seguito le orme dell’imprenditrice Chiara, aprendo un suo brand e seguendo un percorso personale.

Valentina Ferragni, un buongiorno di sole – FOTO

Seguita da quattro milioni di follower, Valentina Ferragni non perde occasione di condividere con i fan scatti mozzafiato. Dopo alcuni giorni in standby l’influencer è tornata ed ha appena pubblicato un buongiorno strepitoso.

Finalmente sorride di nuovo, la piccola Ferragni si mostra solare e ancora più affascinante mentre è intenta a lavarsi i denti e si prepara per un nuovo shooting fotografico.

Il selfie di prima mattina non deve mai mancare e quello di oggi è ancora più curioso e originale, visto che l’influencer mette in mostra anche il cerotto che le copre la ferita dell’intervento. I fan non hanno perso tempo ed hanno immediatamente lasciato messaggi in direct per augurare alla Ferragni una buona giornata.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli riguardo al suo lavoro di oggi che non tarderanno ad arrivare. Intanto il web si gode gli ultimi scatti.

Con Valentina Ferragni non ci si annoia mai, il suo profilo Instagram è sempre ricco di novità e i fan la seguono con passione, curiosità e ammirazione. C’è chi non vede l’ora di scoprire i suoi prossimi progetti a livello imprenditoriale.