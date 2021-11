Dopo settimane dall’inizio della nuova stagione di “Ballando con le stelle”, Orietta Berti lancia una bomba sul programma

“Ballando con le stelle” è uno dei programmi storici di Rai1, dove ogni volta i personaggi del mondo dello spettacolo si sfidano a suon di musica e con esibizioni strepitose. Milly Carlucci è la padrona di casa che da sedici anni guida la trasmissione che non ha eguali.

In tutto questo tempo sono tanti i vip che si sono esibiti, lasciando il segno nel bene e nel male. Tra questi, Orietta Berti che dopo anni ha deciso di rompere il silenzio sul programma.

“Ballando con le stelle”, le parole di Orietta Berti

Orietta Berti è stata una dei personaggi che ha concorso in una delle edizioni passate di “Ballando con le stelle”. Come sempre non è passata inosservata ed ha fatto parlare molto di lei e della sua grandezza artistica.

In un’intervista rilasciata al giornale Mio, all’artista sono state fatte domande sullo show di ballo a cui ha risposto, facendo una confessione che ha spiazzato il web.

La Berti ha rivelato: “Ho già fatto Ballando e non lo farò mai più! Un mal di piedi simile nella mia vita non l’ho mai provato, perché ballavamo con questi sandali con i laccetti che mi segnavano il piede”.

Le sue parole non sembrano essere piaciute al pubblico italiano che avrebbe voluto rivederla alle prese con il programma nei prossimi anni. Oggi, però, la cantante è già pronto a stupire i fan con altri progetti.

Tra poco tornerà in televisione a “The voice senior” e prenderà il posto di Al Bano come giudice. Al riguardo ha spiegato: “Ho già fatto il giudice a Ora o mai più. Stavolta, però, ci sarà l’effetto sorpresa: ascolti una bella voce, che però magari ha 80 anni”.

I fan che da anni la seguono e la ammirano non vedono l’ora di vederla di nuovo sul piccolo schermo. Manca poco all’inizio e la curiosità da parte del pubblico si fa sempre più grande.