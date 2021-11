Sale la preoccupazione nella Regina Elisabetta e molti membri della Royal Family. Quello che sta accadendo ha lasciato tutti senza fiato.

Ansia e preoccupazione. Questi i sentimenti diffusi nella Royal Family su tutte le furie per alcuni accadimenti in corso, a seguito dei quali potrebbe essere minata la loro immagine.

Avvenimenti che hanno spinto lo staff della Regina Elisabetta e del Principe Carlo a rivolgersi agli studi legali quali Farrer & Co e Harbottle & Lewis per correre ai ripari da possibili imbarazzi derivanti da una nuova uscita sugli schermi che potrebbe mettere in serie difficoltà tutti i membri della famiglia reale.

Per i Windsor non è la prima volta che sussistono problemi a seguito di produzioni cinematografiche: già la pellicola “The Queen con Helen Mirren” del 2016 si era basata su un’intima e drammatica narrazione della Monarchia, in particolare ponendo l’accento sulle tragiche vicende legate a Lady Diana.

Royal Family si rivolge agli avvocati: cosa sta succedendo

Lo staff della Regina Elisabetta e del Principe Carlo si sarebbe rivolto agli avvocati per affrontare l’uscita di una delle serie più amate di Netflix. Si tratta di “The Crown 5” visibile dal prossimo novembre 2022, ma che sta già facendo tremare i reali.

Rinnovato il cast, questa quinta stagione è dedicata ai fatti legati alla storia di Lady Diana: dalla sua intervista bomba ai microfoni della BBC risalente al 1995, alla sua tragica morte il 31 agosto 1997.

Un epilogo che aveva scosso nel profondo Buckingham Palace, tra il dolore di William e Harry per la scomparsa della loro madre e la perdita di popolarità del Principe Carlo a seguito della sua difficile relazione con la Spencer.

Nel timore di possibili illazioni e spettacolarizzazione di questo doloroso passato, sembra che i membri della famiglia reale non siano ritratti nel migliore dei modi nel copione, i Windsor si sarebbero rivolti agli avvocati per una possibile causa contro il colosso americano. Nessun processo ancora in atto, ma solo una preparazione per capire come muoversi nel momento in cui gli episodi andranno in onda. Secondo i legali contattati dai Royal sarebbero presenti gli estremi per una causa.

In precedenza i figli di Carlo avevano tentato in vano che l’intervista della madre non venisse inserita nel quinto capitolo della serie, ma queste vicende saranno proprio il fulcro della nuova stagione e di quella successiva.

“The Crown”, amatissima dal pubblico tanto da vincere ben 7 Golden globe, starebbe così tornando con i suoi episodi più controversi. Le sue scene potrebbero mettere a rischio la Royal Family.

Una stagione molto estrema, a tal punto che la grande amica di Lady D. Jemina Khan ha rinunciato al suo ruolo di consulente, togliendosi dalla produzione.