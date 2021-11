Omicidio nel tardo pomeriggio di ieri a Rimini, dove un uomo di 74 anni è stato ucciso con una coltellata alla fermata dell’autobus, nei pressi della stazione.

Un uomo di 74 anni è stato accoltellato ed ucciso mentre si trovava alla fermata dell’autobus. Il delitto si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, davanti la stazione di Rimini. Il 74enne, secondo le prime informazione, sarebbe stato avvicinato dall’aggressore che sorprendendolo alle spalle gli avrebbe sferrato una coltellata alla gola. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per la vittima. Intervenuti anche gli agenti della Polizia che stanno indagando sul caso e cercando di individuare l’assassino, datosi alla fuga.

Rimini, omicidio davanti alla stazione: 74enne ucciso con una coltellata, indagini in corso

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 21 novembre, un uomo è stato assassinato nei pressi della stazione di Rimini.

La vittima, un 74enne di origini filippine, secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione locale del Corriere Romagna, sarebbe stata sorpresa alle spalle dall’aggressore mentre si trovava sotto la pensilina della fermata dei pullman. Il killer avrebbe colpito il 74enne con una coltellata alla gola e successivamente sarebbe fuggito in bicicletta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto su parata natalizia: 5 morti e 40 feriti

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche gli agenti della Polizia del capoluogo di provincia emiliano ed i colleghi della Scientifica. Gli inquirenti hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica del delitto e rintracciare il responsabile. In tal senso, scrive il Corriere Romagna, gli inquirenti stanno esaminando le telecamere di sorveglianza poste in zona che potrebbero aver ripreso l’omicidio. Sentiti anche alcuni testimoni che si trovavano nelle vicinanze della pensilina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto e scooter si scontrano e finiscono fuori strada: tragico bilancio

Da chiarire anche il movente del delitto e se la vittima conoscesse il suo aggressore. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, scrivono i colleghi del Corriere Romagna, anche quella di un regolamento di conti o di una lite tra il 74enne e l’assassino poi sfociata nel sangue.