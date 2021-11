Auto e scooter si scontrano e finiscono fuori strada: tragico bilancio

Un uomo ed una donna sono morti in un incidente stradale avvenuto questa mattina alla periferia di Nonantola, in provincia di Modena.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Questa mattina a Nonantola, in provincia di Modena, un’auto ed uno scooter si sono scontrati lungo via di Mezzo e, dopo l’impatto sarebbero finiti entrambi fuori dalla carreggiata. Nello schianto i conducenti dei due mezzi, un uomo di 44 anni e una donna di 58, hanno perso la vita. Sul posto i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 ed i carabinieri.

Terrificante incidente stradale questa mattina, venerdì 19 novembre, alla periferia di Nonantola, comune in provincia di Modena.

Stando alle prime informazioni, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, per cause ancora da determinare, un’auto, alla guida della quali si trovava una donna di 58 anni, ed uno scooter, condotto da un 44enne, si sono scontrati mentre viaggiavano sulla via di Mezzo all’altezza dell’incrocio con via Ferrarona. In seguito allo schianto entrambi i mezzi sono terminati fuori strada nei terreni adiacenti alla carreggiata. La vettura si è ribaltata in una cunetta ed il motociclista e stato sbalzato dalla sella sull’asfalto.

Sul luogo del sinistro si sono precipitati i mezzi dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118, ma al loro arrivo, purtroppo, per i due conducenti non c’è stato più nulla da fare. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso della donna, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo, e del 44enne.

Intervenuti per i rilievi di legge anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica del tragico schianto. Per permettere i soccorsi ed i rilievi dei militari dell’Arma, scrive Fanpage, il tratto interessato è stato chiuso al traffico, circostanza che ha provocato rallentamenti sulla circolazione.