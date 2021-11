Ludovica Pagani sfoggia un look strepitoso, quel colore la rende un incanto ed il pubblico non può fare a meno di lasciare un messaggio

I social e la radio sono le sue più grandi passioni, da poco è approdata anche in televisione dove il pubblico può ammirarla alla guida del programma “Sport Italia”. Ha ventisei anni ed è già molto conosciuta dal web che non perde occasione di seguirla sul suo profilo Instagram.

Stiamo parlando di Ludovica Pagani, l’influencer vanta di quasi tre milioni di follower con i quali condivide scatti mozzafiato che diventano immediatamente virali.

Ludovica Pagani, sorriso unico e lato A accattivante – FOTO

Ludovica Pagani oltre ad aver fatto la sua apparizione in televisione, è anche impegnata in progetti come book fotografici e campagne pubblicitarie. Infatti, sul suo profilo Instagram non mancano mai foto di alcuni lavori che la vedono protagonista.

L’ultimo post ne è un esempio: l’influencer sfoggia un completo verde di raso. Si tratta di una gonna lunga e un top attillato che le mette in risalto il suo lato A.

La foto è stata scattata su un terrazzo e fare da contrasto al verde dell’abito c’è una pelliccia bianca e nera che rende tutto più magico.

“Selfie mood”, scrive la Pagani sotto al post. Il sorriso è il suo biglietto da visita ed i fan non possono fare a meno di notarlo, tanto da lasciare qualche commento come: “Sorridi sempre così” e poi ancora “E’ bello vederti felice”, qualcun altro aggiunge: “Sei la perfezione”.

Ancora una volta Ludovica Pagani ha fatto centro, il web non riesce proprio a fare a meno di lei e l’influencer sa bene come attirare l’attenzione dei fan che da anni la seguono e ammirano per la sua bellezza e sensualità. Che la sua esperienza in televisione sia solo l’inizio di una brillante carriera?