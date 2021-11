Grave lutto per Maurizio Costanzo: è morto Paolo Pietrangeli, celebre cantautore e regista del “Maurizio Costanzo Show”

Grave lutto nel mondo del cinema e della televisione italiana. Si è spento all’età di 76 anni, dopo una carriera iniziata nel lontano 1968, il cantautore e regista Paolo Pietrangeli. Celebre per i brani a sfondo socio-politico composti negli anni Sessanta, tra cui l’iconico “Contessa“, Pietrangeli si era distinto anche nelle vesti di regista. Dopo essersi cimentato per svariati anni nel mondo del cinema, lo sceneggiatore era passato a dirigere programmi di grande fama, tra cui il “Maurizio Costanzo Show” ed “Amici” di Maria De Filippi. Maurizio Costanzo, intimo amico del cantautore, lo ha voluto ricordare con parole colme d’affetto.

Maurizio Costanzo, il grave lutto che lo ha colpito: il mondo della tv è senza parole

La carriera di Paolo Pietrangeli è incominciata nel lontano 1968, con la pubblicazione del singolo “Contessa“. Una canzone densa di riferimenti socio-politici, che in breve tempo è divenuta l’icona del Sessantotto italiano. La sua militanza nei partiti di sinistra, con il tempo, ha lasciato il posto all’interesse per il mondo della televisione e del cinema.

In qualità di regista cinematografico, Pietrangeli ha curato pellicole come “Porci con le ali” (1977), “I giorni cantati” (1979), e la celebre sitcom “Ovidio”, trasmessa nel 1989. Successivamente, lo sceneggiatore ha abbandonato la sfera cinematografica per mettersi alla prova come regista di programmi televisivi, tra cui si annoverano il “Maurizio Costanzo Show” ed “Amici” di Maria De Filippi. Parallelamente, Pietrangeli non ha mai abbandonato i concerti dal vivo.

Il cantautore, che si è spento all’età di 76 anni nella sua amata Roma, è stato ricordato dall’amico di sempre, il conduttore Maurizio Costanzo. “Va via un pezzo di vita. Mi rimarrà lo sguardo sornione e spiritoso, quel senso di tranquillità che mi dava quando era regista“: queste le parole del marito di Maria De Filippi.

Numerose le persone che si sono strette attorno al lutto della famiglia Pietrangeli. “Con Paolo scompare un grande autore della canzone d’autore italiana“: questo il ricordo di Dario Franceschini, ministro della cultura.