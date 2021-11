“Amici 21”, l’allievo crolla dopo la puntata: interviene Maria De Filippi

La puntata di Amici di Maria De Filippi che è andata in onda domenica è stata molto difficile per alcuni allievi della scuola: in particolar modo per LDA e per Simone

L’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi è stata particolarmente difficile per due allievi di questa edizione: stiamo parlando di LDA e di Simone. I cantanti hanno affrontato una prova molto difficile, ovvero gli insegnanti hanno assegnato loro dei brani per metterli in difficoltà. I due con il voto più basso sarebbero finiti in sfida: per motivi diversi sono finiti in fondo alla classifica sia Luca che Simone. Entrambi penalizzati da due insegnanti che hanno deciso di assegnare loro un voto davvero molto basso.

Amici 21, LDA e Simone crollano dopo la puntata

Luca e Simone, tornati in casetta dopo la puntata, sono scoppiati in lacrime. Simone ha ricevuto il sostegno di Maria De Filippi, che è intervenuta per cercare di consolare il ragazzo dai suoi pensieri. Intanto, anche Luca è scoppiato in lacrime, avendo subito in particolar modo la pressione della puntata.

Luca ci è rimasto davvero male per il voto che gli ha dato Anna Pettinelli. L’insegnante gli ha assegnato uno zero che lo ha mandato davvero in crisi. “Non è giusto, ho lavorato tutta la settimana per cosa? Per andare lì e prendere uno zero? Non credo di meritarlo, se avessi preso anche 0,5 non sarei finito in sfida e invece no, sono in sfida tutte le settimane. A questo punto credo che lei non sappia scindere l’artista dalla persona“.

Tra l’altro Luca, oltre ad aver vissuto un momento molto complicato, ha ricevuto in puntata anche una strigliata da Maria De Filippi che lo ha rimproverato per aver lasciato ad Albe la possibilità di proporsi per la sfida al posto suo.