“Ma cosa sei??”, Elisabetta Gregoraci sul tetto di Roma. La visuale blocca persino la Capitale – FOTO

Elisabetta Gregoraci ha recentemente postato una foto che è riuscita a bloccare persino Roma: la showgirl non era mai apparsa così bella prima d’ora

Grazie all’avventura intrapresa all’interno del “Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci è tornata ad essere una delle protagoniste delle scene televisive italiane. La showgirl, dopo anni di assenza, ha calcato il palcoscenico di “Battiti Live” proprio durante la scorsa estate, incantando tutti i telespettatori che hanno seguito la kermesse canora itinerante.

In questi giorni, la Gregoraci si trova a Roma per degli impegni lavorativi, come dimostra il recente post che l’ex lady Briatore ha condiviso tramite Instagram. Elisabetta, sorridente e sensualissima, si è lasciata ritrarre in tutto il proprio splendore: i fan non potevano non apprezzare.

Elisabetta Gregoraci sul tetto di Roma. La visuale blocca persino la Capitale – FOTO

