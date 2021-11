Sapete perché il collagene è così importante per il corpo? Ha molti benefici, scopriamo quali sono e perché

Il collagene è una proteina che si trova nella pelle ma anche nei legamenti, nelle ossa, nelle cartilagini e nei tendini. Questa proteina da elasticità alla pelle e alle articolazioni. Il nome collagene, deriva dal fatto che agisce come collante per tessuti, ossa e la pelle. Un’altro beneficio di questa proteina aiuta a perdere peso perché accelera il metabolismo, riduce la cellulite, da un senso di sazietà anticipato. Inoltre migliora la pelle, i capelli e le unghie nell’aspetto e consistenza. Diminuisce anche l’ansia e aiuta a dormire meglio, ma vediamo in quali alimenti si può trovare questa proteina.

Quali sono gli alimenti in cui trovare il collagene

Dal momento che il collagene ha moltissime proprietà benefiche per il corpo è bene assumerne il più possibile. Perché infatti non solo si trova nella pelle, ma in molti alimenti. Ci sono gli equivalenti in integratori ma è meglio affidarsi sempre a fonti naturali. Scopriamo allora quali sono gli alimenti più ricchi di collagene. Come primo alimento troviamo i grani e semi di ogni genere. In particolare la quinoa e la chia, i legumi come fagioli e ceci.

Questi alimenti contengono sostanze che sintetizzano il collagene. Un altro alimento ricco di collagene è l’avena. Contiene anche un minerale che favorisce la rigidità cellulare. Il salmone è un altro alimento utile, contiene zinco che svolge un azione di sintesi del collagene. Inoltre questo pesce contiene acidi grassi che aiutano a preservare la pelle nel tempo. L’aglio ha proprietà anti infiammatorie e contiene lo zolfo che favorisce la produzione di collagene e protegge anche la pelle. Il brodo d’ossa è ricco di collagene ed è salutare anche. I semi oleosi come nocciole, mandorle, noci, castagne preservano le cellule della pelle combattendo i radicali liberi.

Le carote oltre che a fare molto bene alla vista, aumentano anche la produzione di collagene. L’olio d’oliva e sopratutto l’extravergine è ricco di antiossidanti e vitamina E, quindi previene l’invecchiamento e produce collagene cutaneo. L’avocado è un antiossidante ricco di vitamina E e previene la perdita di collagene. La carne è una fonte di aminoacidi come glicina e prolina, specialmente il manzo, pollo, maiale e tacchino.

La lattuga che tra i molti benefici contiene antiossidanti che mantengono la pelle morbida e luminosa. I spinaci sono ricchi di vitamina C che stimola la produzione di collagene nella pelle. I frutti rossi contengono antiossidanti e in particolare il licopene che aumenta la produzione di collagene. Il cavolfiore è ricco di vitamina C e aiuta nella formazione del collagene. I broccoli contengono vitamina C e zolfo che aumentano il collagene della pelle.

Il melone è ricco di vitamina A e quindi beta-carotene e retinolo. Il kiwi contiene vitamina C e aumenta la produzione di proteine anti età, contiene anche vitamina A ed E che aiutano la pelle a mantenersi giovane. Il latte ha acidi vivi che aumentano la rigenerazione del collagene nell’organismo. Gli agrumi hanno chiaramente la vitamina C che migliora l’assorbimento del collagene nel corpo. Altri alimenti che contengono questi benefici sono: ie pomodori, la gelatina, i peperoni, l’anguria, la papaia, cipolla, yogurt, uova, mango, cavoletti di Bruxelles e ananas.