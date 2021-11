Arisa continua a stupire tutti con contenuti a dir poco sbalorditivi: stavolta fuoriesce il seno, ma non è il suo.

Arisa continua a conquistare i riflettori e a far parlare di sé con dichiarazioni sorprendenti e con contenuti al limite del proibito pubblicati sui social network. In occasione della presentazione del suo nuovo album dal titolo ‘Ero romantica’, la cantante ha svelato a tutti di essere pronta anche a fare soft-porn. In realtà, la nativa di Genova ha specificato un dettaglio: “Non parlo di porno, parlo di erotismo”.

Rosalba, in ogni modo, ha appena condiviso un post molto particolare in cui ha lasciato di fatto tutti a bocca aperta. I contenuti della ligure non passano mai inosservati e ottengono sempre grandi riscontri. Anche quello di oggi sta scatenando il popolo del web.

Arisa, fuori il seno ma non è il suo: tutti stupiti

Arisa, qualche minuto fa, ha condiviso una fotografia in cui indossa dei pantaloni troppo stretti che mettono in risalto i punti giusti. La cantante mette in mostra i pettorali, ma non i suoi. La Pippa, infatti, si “copre” con un divertentissimo costume a forma di fisico scolpito con addominali di pietra.

Come se non bastasse, l’artista assume una posa simile a quelle di chi sfoggia il proprio fisico. I suoi seguaci, tuttavia, sono feroci e stanno commentando con ira. “Fai vedere le tue, non quelle degli altri“, ha scritto un utente con convinzione. “Preferisco i tuoi di pettorali”, ha scritto un follower con ironia.

Arisa è anche una delle protagoniste di ‘Ballando con le Stelle’. Nel corso dell’ultima puntata, la vincitrice della categoria ‘Nuove proposte’ del Festival di Sanremo del 2009 è stata baciata con passione dal maestro Vito Coppola. Tra i due c’è una forte amicizia, ma c’è anche chi inizia a sostenere che c’è qualcosa di più.