Carolina di Monaco ha catturato l’attenzione in merito a un nuovo retroscena verificatosi con la sua rivale storica. Ecco cosa sta succedendo.

Rivalità e intolleranza. Questi i sentimenti nutriti reciprocamente tra Carolina di Monaco e un’altra principessa della dinastia di Montecarlo, negli anni lontane dall’essere amiche e alleate.

Anche al Principato alla stregua della Royal Family, le tensioni tra i reali sono all’ordine del giorno, portando a faide e incomprensioni. Sulla scia del controverso legame tra Meghan e Kate, negli ultimi giorni un nuovo documentario avrebbe svelato come per la Middleton la Markle abbia sposato Harry solo per avere visibilità, lo stesso si sarebbe verificato tra due pilastri di Monaco.

Si tratta di Carolina e Charlene, una figlia di Grace Kelly e Ranieri, l’altra moglie di Alberto II, mai andate d’accordo.

Con il suo ingresso a Monaco a seguito delle nozze con il fratello di Carolina, l’ex campionessa di nuoto ha ottenuto tutti gli onori di reale, seppur non abbia mai amato prendere parte agli eventi ufficiali, portandola sempre più lontana da questo mondo.

Questo non ha fatto altro che incrementare l’astio tra le due, facendo sì che la sorella reputasse Charlene non all’altezza degli obblighi reali. A questo si unirebbero le problematiche legate al tema della successione.

Emerge un nuovo retroscena sul legame tra le cognate e gli ultimi tristi accadimenti sullo stato dell’ex nuotatrice che ha spiazzato tutti.

Carolina di Monaco e Charlene: retroscena spinoso

Charlene di Monaco ha catturato l’attenzione negli ultimi tempi a causa di una malattia misteriosa che l’avrebbe colpita e il suo allontanamento da Montecarlo, per un anno ha vissuto in Sudafrica, suo paese natale. Dopo essere ritornata si sarebbe dileguata in pochi giorni per trasferirsi in una clinica in svizzera, avvicinandosi così ai familiari.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Fabrizio Corona, l’attacco ad una nota influencer: “Vomito” – FOTO

Emerge un retroscena clamoroso sulla sua permanenza al Principato in cui è coinvolta anche Carolina. Rientrata nella dimora di Alberto la moglie si sarebbe sentita subito sotto pressione, dovendo tornare ad affiancarlo nei suoi impegni reali, in particolare durante la festa nazionale.

Un evento a cui avrebbe preso parte solo in assenza di Carolina, da sempre figura intollerante nella sua vita. Un hot out improntato su “lei o me”, emblematico del difficile rapporto tra le due cognate.

Seppur il marito abbia provato ad accogliere questa istanza, nulla da fare da parte della figlia di Grace Kelly decisa a prendere parte all’evento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Nunzia de Girolamo, il corpo nudo è perfetto. La FOTO è da infarto: “Che voglia di toccarlo”

Mentre Charlene era ricoverata in Svizzera in una clinica di riabilitazione specializzata in dipendenze, sembra che abusasse di sonniferi, sono state Carolina e la figlia Charlotte al fianco di Alberto a presenziare alla ricorrenza.