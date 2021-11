Giulia De Lellis ha spiazzato tutti con il cambio look ai capelli: dopo anni, ha deciso di optare di qualcosa di più naturale e di più semplice

Giulia De Lellis questa mattina ha spiazzato tutti con delle storie che ha pubblicato su Instagram. A gran sorpresa, ha deciso di cambiare radicalmente il suo look. Nessuno se lo aspettava considerando che, proprio qualche giorno fa, ha presenziato all’evento di GHD a Londra con una acconciatura che ha amato follemente. Eppure, da un momento all’altro, ha deciso di darci un taglio e di togliere tutte le sue extension optando per un look molto più semplice a cui dovrà abituarsi dopo averli avuti lunghi per così tanto tempo.

Giulia De Lellis cambia look: record di likes

“Buongiorno a tutti da me che stamattina mi sono fatta togliere i capelli. Mi fa troppo strano” ha ammesso Giulia quando è ricomparsa sui social questa mattina, con una acconciatura che ha spiazzato i suoi numerosi followers. Oramai è tanto tempo che siamo abituati a vedere la De Lellis con i capelli lunghi (con cui ha avuto modo di giocare e fantasticare con le pettinature) e vederla con questo taglio è qualcosa che forse non accadeva da anni. Infatti fa molto strano anche a lei vedersi adesso in questo modo.

“Dopo due mesi e mezzo di extension adesive che io vi consiglio, ho deciso di ritornare un po’ alle origini. Mi devo abituare però mi piaccio con questa lunghezza medio corta. Essendo diversamente alta, forse mi slancia un po’ di più“.

Nonostante sia strano doversi riabituare a vederla in questo modo, con i capelli corti Giulia è stata promossa a pieni voti: l’ultimo scatto, infatti, ha raggiunto migliaia di likes.