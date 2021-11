Ci sono alcuni cibi in grado di saziare e quindi ridurre la fame facendo perdere peso, scopriamo quali sono

Alcuni alimenti sono in grado di saziare l’organismo grazie alle calorie che hanno. Solamente il consumo di uno di essi può fornire al corpo il fabbisogno giornaliero di calorie. Esistono molti alimenti che hanno questa funzione e la maggior parte sono frutti e verdure.

Scopriamo allora quali sono tutti questi alimenti fantastici che vi permetteranno di perdere peso e quindi di ritrovare un peso forma ideale.

Alimenti che fanno perdere peso, quali sono

Sono molti gli alimenti che forniscono calorie a sufficienza da far sentire l’organismo sazio, partiamo con il primo, il pompelmo. Questo frutto contiene ben 26 calorie, ed è ideale da consumarsi a merenda o a colazione. Le numerose fibre che contiene aiutano a mantenere il senso di sazietà più a lungo. L’avocado ha 160 kcal per ogni 100 g, quindi la porzione ideale di questo frutto è la metà. Può essere servito con insalata oppure può essere preparato sotto forma di guacamole e gustato con una fetta di pane. Anche in questo caso il frutto soddisfa la fame a lungo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Pensionato ucciso a coltellate in casa: confessa la collaboratrice domestica

Passiamo ai fagioli neri, contengono 323 kcal per 100 grammi e saziano moltissimo. Una ciotola di questi legumi permette di essere sazi ed energici a lungo. Il peperoncino contiene poche calorie ma dona una senso si sazietà impressionante. Il salmone, seppur sia considerato un pesce leggero, ha invece ben 185 kcal per 100g ed è ricco di Omega 3, apporta anche molte proteine. Ha poi tanti altri benefici per la salute, tra cui mantiene in equilibrio i livelli di colesterolo.

Anche lui dona un senso si sazietà notevole. Le arachidi sono ricche di calorie e ne bastano davvero poche per sentirsi sazi. Sono lo spuntino perfetto. Il tè non da calorie essendo acqua fondamentalmente, però aiuta a sentirsi pieni. Una tazza al giorno spegne la fame tra i pasti. L’insalata contiene 16 kcal, è consigliabile mangiarla prima degli altri pasti per goderne i benefici. In questo modo sentirete meno fame e quindi eviterete di mangiare i cibi più calorici.

Evitare però di condirla con troppo olio e sale. La zuppa contiene 200 kcal per ogni 100 g. Una ciotola di zuppa con un pezzo di pane è un pasto nutriente ed equilibrato. Le uova contengono 128 kcal per 100 g, sono un pasto soddisfacente e a basso contenuto calorico. Donano molte proteine e danno energia senza far prendere peso eccessivo. Si raccomanda di mangiare 2 uova per due o tre volte a settimana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Alla tua età ti mostri così?”: è stata la dama più discussa di “Uomini e Donne”. Il micro bikini ha sconvolto i fan – VIDEO

Le mele contengono 52 kcal per 100 g e sono il frutto ideale per uno spuntino, sono leggere e donano un senso di sazietà incredibile. Biologiche sono meglio perché si possono consumare con la buccia che contiene molte fibre e quindi da anche una sensazione di sazietà più duratura. L’orzo perlato contiene 330 kcal, può essere condito con olio e accompagnato dalle verdure per un pasto completo e sazia in fretta.

Il pane integrale è utile per perdere peso, contiene fibre e ha un basso indice glicemico. Questo permette al corpo di saziarsi velocemente e di mantenere il senso di pienezza a lungo. Lo yogurt naturale contiene 57 kcal per 100 g. Ha un valore nutritivo ed è un alimento saziante. È una perfetta merenda con della frutta.