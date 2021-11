“Alla tua età ti mostri così?”: è stata la dama più discussa di “Uomini e Donne”. Il micro bikini ha sconvolto i fan – VIDEO

Vi ricordate di Elga Profili, il volto più discusso del trono over di “Uomini e Donne”? Negli anni, la dama umbra è completamente cambiata…

Il trono over di “Uomini e Donne”, lanciato da Maria De Filippi ormai parecchio tempo fa, negli anni ha dato risalto alle vicende di personaggi che hanno fatto la storia del programma. Tra i veterani della trasmissione, oltre a Gemma Galgani, non possiamo non menzionare Elga Profili, la dama umbra che fece perdere la testa a moltissimi cavalieri del parterre.

L’ultima volta in cui Elga si presentò in trasmissione fu per corteggiare Giorgio Manetti, storico ex della dama di Torino. Respinta, la bellissima umbra fece ritorno a casa propria e, da quel momento, nessuno seppe più nulla di lei. Analizzando il suo profilo Instagram, i fan non hanno potuto far a meno di notare un particolare sconvolgente: negli anni, la Profili è completamente cambiata…

Da anni, ormai, la bellissima Elga Profili, ex volto del trono over di “Uomini e Donne”, ha fatto perdere le proprie tracce. I fan maggiormente affezionati alla trasmissione, tuttavia, non mancano di controllare le sue pubblicazioni social, per rimanere aggiornati in merito a tutto quello che accade nella vita della dama umbra. Elga, stando a quel che trapela, continua a portare avanti i propri impegni lontana dalle telecamere.

Oltre a coltivare la propria passione per l’arte, la Profili lavora come mediatrice legale. Impossibile stabilire con certezza se ci sia o meno un uomo nella sua vita. Quello che è certo è che, in tanti anni, la sua bellezza non sembra cambiata nemmeno di una virgola. All’opposto, come rilevato dai fan, Elga appare ancora più bella e in forma rispetto al periodo in cui partecipava alla trasmissione.

A tal proposito, uno degli ultimi video postati dalla Profili – risalente alla scorsa estate – ha fatto perdere la testa ai suoi seguaci. Elga, in costume, si dirige con fare sensuale verso il mare, con indosso un micro bikini che ha letteralmente sconvolto i fan.

Moltissimi i commenti di apprezzamento rivolti all’ex dama, tra cui: “La Dea Venere che si tuffa nel mare“, “Stupenda“. Tuttavia, c’è stato anche chi non ha mancato di attaccare la Profili per l’eccessiva audacia dimostrata: “A 51 anni ti mostri così?“.