Flavio Insinna, il lutto che ha stravolto la vita del conduttore: “Proverò a farmi forza”

Flavio Insinna, il lutto che ha stravolto la vita del conduttore: lo aveva annunciato nel corso di una puntata de “L’Eredità”

L’amatissimo conduttore de “L’Eredità”, grazie all’ironia travolgente che lo contraddistingue, riesce sempre a strappare un sorriso ai telespettatori che, ogni sera, non mancano all’appuntamento quotidiano con il quiz game. Flavio Insinna, che da ormai quattro anni è al timone del format, ha sostituito brillantemente il compianto Fabrizio Frizzi.

Le doti che maggiormente risaltano del conduttore sono la sua goliardia e la perspicacia con cui, di puntata in puntata, riesce a scovare i punti deboli dei concorrenti e a farne oggetto di scherno. Tuttavia, durante una puntata dir poco drammatica, il presentatore si era ritrovato a fare i conti con un dolore impossibile da sostenere: “L’anteprima che mai avrei voluto fare nella vita“. A chi erano rivolte le sue parole?

La puntata del 2 novembre 2020 era stata particolarmente dura per Flavio Insinna. Una data destinata a rimanere ben impressa nella memoria del conduttore, che proprio in quella giornata aveva perso l’amico di una vita: il comico ed attore Gigi Proietti. Insinna, che nel 1990 ha conseguito il diploma presso il “Laboratorio di esercitazioni sceniche” – diretto dallo stesso Proietti – era a stento riuscito a condurre la puntata del quiz game di Rai 1.

“Voglio salutare il maestro Gigi Proietti” – esordì Flavio, con parole cariche di strazio e dolore – “Tra le tante cose che ci ha insegnato, ci ha anche spiegato come andare in scena la sera in cui proprio non vorresti andarci“. I concorrenti, che erano rimasti di stucco di fronte alle parole del conduttore, non avevano potuto evitare di commuoversi. “Proveremo a farci tornare il sorriso“, aveva concluso Flavio, il cui sguardo tradiva ben altre emozioni.

Insinna, che nel corso di questo anno ha più volte ricordato il suo mentore, sembra aver imparato molto dall’indimenticabile Gigi. E, a “L’Eredità”, il conduttore non manca di mettere a frutto gli insegnamenti del suo maestro.